Moins d'une minute de lecture

La livre libanaise poursuit sa descente aux enfers avec un taux de parité de 8 250 LL/USD à l’achat et de 8 350 LL/USD alors que pour l’heure, les partis politiques libanais font face à d’importantes critiques pour leur échec à former un gouvernement face à l’urgence économique et au fait que les réserves monétaires de la Banque du Liban s’épuisent entrainant un arrêt prochain des subventions aux produits de première nécessité d’ici quelques semaines.