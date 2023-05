Une série de conférences et d’activités culturelles et religieuses

À l’occasion du 100e anniversaire de la fondation du Collège Saint-Grégoire à Achrafieh, la direction Du Collège organise les vendredi 26 et samedi 27 mai 2023 sur le campus de l’école à Achrafieh – Geitawi, une série d’activités culturelles et éducatives, au cours desquelles sera mis en lumière le rôle joué par cette institution dans l’éducation des jeunes Arméniens rescapés des massacres ottomans, au début du siècle dernier.

Le rôle des Jésuites, fondateurs de cette école, dans la préservation du niveau éducatif et académique distingué dont ont bénéficié les Libanais en général et les Arméniens en particulier, sera également abordé à plusieurs niveaux.

Au programme : Vendredi 26 mai, à 19h, une table ronde sera organisée sur la mission jésuite au service des Arméniens, suivie de la signature du livre du Père Rafi Ohannesian, intitulé Le Père Sahak Kéchéchian, Le Consolé Consolateur.

Samedi, à 15h, un livre sur l’histoire de l’éducation au Liban, intitulé : L’Exception éducative libanaise, et le lien avec la France, co-écrit par Mme Christine Szymankiewicz, inspectrice générale française de l’éducation, du sport et de la recherche, actuellement placée auprès de l’Ambassadeur chargé par le président de la République de la coordination du soutien international au Liban, et P. Charbel Batour S.J., Recteur du Collège Notre-Dame de Jamhour et du Collège Saint-Grégoire.

Ces célébrations seront clôturées par une messe solennelle le samedi 27 mai 2023 à 17h, dans la cour de l’école.

La liturgie sera présidée par le Patriarche Raphaël Bedros XXI Minassian, Catholicos du Patriarche catholique arménien de Cilicie. Il sera assisté du provincial jésuite au Proche-Orient et au Maroc, le père Michael Zammit, et d’un groupe de prêtres.

Pour confirmation et inscription : [email protected]