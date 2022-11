La session interparlementaire consacrée à l’étude du projet de contrôle des capitaux a été reportée faute de la présence du gouverneur de la Banque du Liban, indique le vice président du Parlement Elias Bou Saab.

Il a appelé le ice-gouverneur de la banque centrale, Alexandre Mouradian, délégué par Riad Salamé à quitter la session des comités mixtes, exigeant la présence personnelle du gouverneur à la session, annonce-t-on de source médiatique.

Pour rappel, le gouverneur de la Banque du Liban est confronté à des mandats d’arrêt pour détournement de fonds et blanchiment d’argent tant au Liban qu’en Europe mais bénéficie de l’immunité offerte par ses fonctions au Liban.

Pour sa part, le président du Courant Patriotique Libre Gébran Bassil a dénoncé les retards pris dans l’adoption de ce texte, estimant qu’une telle mesure aurait dû être adoptée il y a 3 ans, accusant « un certain nombre de banques de transférer encore de l’argent à l’étranger de manière sélective et arbitraire et au profit de personnalités influentes ».

Il a ainsi plaidé à la mise en place de manière temporaire d’une limitation des transferts de fonds à l’étranger tant que les déposants libanais ne peuvent bénéficier de mesures locales.

Si elle est souhaitée par le Fonds Monétaire International, de nombreuses associations mais également des sources proches du FMI notent que le projet de loi actuel offre une immunité aux banques et à leurs actionnaires alors que l’association des banques du Liban a mis en place un contrôle informel et sélectif des capitaux depuis novembre 2019.