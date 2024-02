Le vice-dirigeant du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a lancé un avertissement signalant que le groupe dispose d’un arsenal bien plus conséquent à utiliser si Israël intensifie le conflit.

“Si les Israéliens vont trop loin, nous riposterons davantage. Tout ce que nous avons utilisé jusqu’à présent dans les affrontements représente le minimum de ce que nous possédons”, a-t-il déclaré lors d’un discours lundi, faisant allusion au vaste arsenal du Hezbollah, qui comprend des missiles guidés de précision et des drones explosifs.

Dans un contexte de tensions croissantes depuis hier le long de la frontière libano-israélienne, les hostilités se sont intensifiées avec des frappes aériennes israéliennes ciblant des localités du sud du Liban, en réponse aux tirs de roquettes du Hezbollah. Ces frappes ont visé plusieurs zones, notamment près de Saïda, al-Baysarieh, Jebchit, al-Hanniyeh, al-Mansouri et Majdalzoun, suite à des attaques de roquettes Katioucha par le Hezbollah contre une base aérienne israélienne à Meron. Cette escalade a suivi des représailles israéliennes à des actions précédentes du Hezbollah, incluant l’abattage d’un drone israélien et des frappes meurtrières dans l’est du Liban, qui ont conduit à la mort de membres du Hezbollah et à la riposte de ce dernier avec des roquettes Katyusha vers des positions israéliennes dans le Golan syrien occupé.

L’armée israélienne a mené ces opérations en réponse aux agressions du Hezbollah, signalant l’élimination de Hassan Hossein Salami, commandant du Hezbollah dans le sud du Liban, accusé d’attaques contre des Israéliens. En représailles aux actions israéliennes, le Hezbollah a lancé des roquettes vers une base militaire israélienne dans les hauteurs du Golan, sans qu’aucun bilan immédiat des victimes ne soit rapporté. Les frappes ont ciblé des infrastructures militaires du Hezbollah, exacerbant la situation sécuritaire dans la région.

Ces événements marquent une escalade significative dans les affrontements entre Israël et le Hezbollah, avec un bilan croissant de victimes des deux côtés et le déplacement de résidents dans les zones touchées. Les récentes hostilités reflètent la volatilité de la frontière libano-israélienne et soulignent les risques d’une escalade plus large dans la région, menaçant la stabilité et la sécurité régionales. Les actions militaires israéliennes visent à restaurer la sécurité dans le nord d’Israël, tandis que le Hezbollah continue de représenter une menace significative à travers ses capacités militaires et ses actions offensives.

Pour rappel, Cheikh Naim Qassem occupe la position de vice-secrétaire général du Hezbollah depuis 1991. Né en 1953 à Nabatieh, au Liban, Qassem est un membre fondateur du Hezbollah, qui a été formée dans les années 1980 avec le soutien de l’Iran, dans le contexte de l’invasion israélienne du Liban. Il représente l’aile dure du mouvement chiite.

Qassem est reconnu pour son rôle clé dans l’organisation, où il est considéré comme une figure influente, juste derrière le secrétaire général, Hassan Nasrallah. Il est souvent perçu comme un idéologue du groupe, ayant écrit plusieurs livres sur la vision politique et religieuse du Hezbollah, ainsi que sur la structure et les objectifs de l’organisation.

Le Hezbollah, sous la direction de figures comme Qassem et Nasrallah, s’est établi comme une force politique et militaire majeure au Liban et dans la région.

Cheikh Naim Qassem est connu pour ses positions fermes contre Israël et son soutien à la “résistance” comme moyen de libérer les territoires occupés. Il est également un critique vocal des politiques des États-Unis et d’autres pays occidentaux dans la région. Sa rhétorique et ses actions reflètent l’engagement du Hezbollah à lutter contre ce qu’il perçoit comme des agressions extérieures, en particulier d’Israël.