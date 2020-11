Moins d'une minute de lecture

Le Liban a reconfiné sa population ce samedi. Un premier reconfinement avait été imposé au mois de mars. Ce deuxième reconfinement intervient suite à une augmentation importante du nombre de cas ces dernières semaines alors que le nombre de cas locaux a dépassé le seuil symbolique des 100 000 personnes.

Les autorités libanaises tentent ainsi de reprendre le contrôle de la situation après que le nombre de cas quotidiens ait fortement augmenté et alors que les infrastructures hospitalières sont saturées.

Les forces de sécurité Intérieure ont déjà mis en place des barrages mobiles et fixes afin de contrôler le bon respect des mesures de restrictions de la circulation et de distanciation comme annoncé hier.

Pour l’heure, la période de reconfinement devrait s’étaler du 14 novembre à partir de 5 heures de l’après-midi jusqu’au 30 novembre à 5 heures du matin, même si certaines sources font état d’un probable prolongement de 2 semaines supplémentaires.

Les autorités libanaises imposent désormais une circulation alternée aux automobilistes, paire mardi, jeudi et samedi et impaire lundi, mercredi et vendredi, une interdiction totale de circuler les dimanche et un couvre-feu tous les jours à partir de 17 heures jusqu’à 5 heures du matin.

Les restaurants, cafés, gyms mais également centres commerciaux et autres lieux de rassemblement, comme les lieux de cultes ou encore les célébrations de mariage sont strictement interdites. Seuls peuvent ouvrir les magasins alimentaires, les supermarchés ou encore les stations essence et les pharmacies.

Ces restrictions sont cependant fortement critiquées par certains organismes économiques qui accusent les autorités libanaises de nuire ainsi à l’économie. Alors que des mesures de reconfinement étaient évoquées depuis maintenant plusieurs mois, ils ont fait échoué à leurs mises en oeuvre jusqu’à présent. libna