La Middle East Airlines a publié un communiqué détaillant la 4ème phase du programme de rapatriement des libanais bloqués à l’étranger. Cette dernière devrait débuter le 11 juin et s’achever le 19 juin.

La compagnie aérienne précise que les passagers de pays permettant d’effectuer le test PCR au départ seront assis les uns à côté des autres, ce qui permettra la baisse du prix des billets d’avion.

Ainsi, les tests PCR devront être effectués au maximum 3 jours avant les départs, auprès de laboratoires agréés par l’Ambassade du Liban du pays concerné ou par celui reconnu par les autorités locales. La MEA rappelle que ces examens ne peuvent être remplacés par un rapport médical.

Pour accéder à l’avion, il faudra que le test soit négatif.

Le billet n’est pas remboursable sauf en cas de test PCR positif. Il faudra alors informer la compagnie un jour au moins avant la date du voyage.

Ce programme est réservé aux ressortissants libanais et à leurs familles, maris, femmes et enfants et notamment ceux de mères libanaises. Egalement les réfugiés palestiniens au Liban détenant des documents libanais ainsi que les résidents étrangers au Liban peuvent en bénéficier, tout comme les travailleurs étrangers à condition d’être accompagnés.

Ceux qui souhaitent revenir au Liban peuvent acheter acheter leurs billets ou réserver leurs place sur le site Web de la société, www.mea.com.lb, via les bureaux de la compagnie aérienne au pays de départ ou via le Call Center 961-1- 626999.

Le communiqué précise qu’il est conseillé d’acheter des cartes de voyage avant la date limite pour effectuer les contrôles PCR.

Vols à destination de Beyrouth

Jeudi 11 Juin 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de VOL Au départ de 13:00 11:05 11/6/2020 ME296 Istanbul 15:00 12:35 11/6/2020 ME475 Riyadh 16:00 13:40 11/6/2020 ME455 Dubai 19:20 12:45 11/6/2020 ME240 London



Samedi 13 Juin 2020

Arrivée* Départ* Date Numéro de VOL Au départ de 15:00 12:35 13/6/2020 ME375 Jeddah 17:00 12:10 13/6/2020 ME228 Frankfurt 18:00 12:45 13/6/2020 ME220 Paris

Lundi 15 Juin 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de VOL Au départ de 14:00 13:00 15/6/2020 ME301 Amman 17:00 12:10 15/6/2020 ME524 Algeria 18:00 12:45 15/6/2020 ME248 Paris 23:55 15:15 15/6/2020 ME556 Lagos



Mercredi 17 Juin 2020

Arrivée* Départ* Date Numéro de VOL Au départ de 15:00 12:35 17/6/2020 ME475 Riyadh 16:00 13:40 17/6/2020 ME455 Dubai 19:20 12:45 17/6/2020 ME246 London 20:30 16:40 17/6/2020 ME290 Moscow

Vendredi 19 Juin 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de VOL no Au départ de 16:00 13:05 19/6/2020 ME459 Doha 19:00 13:20 19/6/2020 ME250 Madrid (Caracas) 23:00 13:05 19/6/2020 ME554 Accra

Vols au départ de Beyrouth

Arrivée Départ Date Numéro de VOL Destination 10:35 07:30 11/6/2020 ME239 London 10:40 07:25 13/6/2020 ME227 Frankfurt 11:15 07:35 13/6/2020 ME219 Paris 11:15 07:35 15/6/2020 ME247 Paris 10:35 07:30 17/6/2020 ME245 London 11:50 07:50 19/6/2020 ME249 Madrid

