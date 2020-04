Le Ministre de l’Economie Raoul Nehmé a indiqué que ses services oeuvrent en fonction de ses capacités disponibles afin de lutter contre la hausse des prix.

Ainsi sur Twitter, ce dernier a indiqué que le Ministère de l’Economie a procédé à la fermeture de 9 magasins et que toutes les plaintes enregistrées sont sous-étude

للجديد: وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بكل الامكانيات المتوافرة واقفلنا ٩ محلات بالشمع الأحمر الأسبوع الماضي وصادرنا جزء من البضائع ونلاحق كل الشكاوى من المواطنين. — Raoul Nehme (@RaoulNehme) April 19, 2020

Il a cependant estimé nécessaire de modifier la loi de protection des consommateurs pour permettre la mise en oeuvre de mesures plus rapides et plus efficaces.

للجديد: الأساس اليوم هو اقرار تعديل قانون حماية المستهلك الذي يمّكننا من اخذ اجراءات بفعالية وبسرعة واخذنا الملاحظات من المواطنين ومشكورين على التفاعل — Raoul Nehme (@RaoulNehme) April 19, 2020

Raoul Nehmé a cependant indiqué que le problème de la parité, alors que l’effondrement de la livre libanaise face au dollar, le Liban étant un pays principalement importateur, reste du ressort des autorités monétaires et de de la Banque du Liban et non du gouvernement.

Le Ministre a toutefois noté que ses services travaillent de jour comme de nuit pour la mise en place d’un plan concernant les réformes économiques à venir alors que le Pays des Cèdres traverse une grave crise sociale et économique et qu’il a déclaré un état de défaut de paiement, début mars.

للجديد: خلاصة الخطة الاصلاحية تقوم على دعم القطاعات الانتاجية وتوجيههم لانتاج نوعية وجودة افضل تترافق مع تأهيل البنى التحتية، ولتصفير العجز في ميزان المدفوعات وزيادة التصدير وتقليص الاستيراد. — Raoul Nehme (@RaoulNehme) April 19, 2020

Ce plan de réforme, précise le ministre de l’économie, est basé sur le soutien aux secteurs productifs et à leur orientation vers une production de meilleure qualité associée à la réhabilitation des infrastructures. Il s’agira également de limiter le déficit de la balance des paiements, d’augmenter les exportations et de réduire les importations.