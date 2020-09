2 minutes à lire

Par Yves Kerlidou aux Éditions TDME – Tour Du Monde de l’Emploi

Depuis son indépendance en 1971, le Qatar a connu un véritable miracle économique grâce à sa production pétrolière et surtout gazière.

De manière croissante, ce petit pays du golfe Persique a aussi joué un rôle considérable au plan géopolitique, s’affranchissant progressivement de l’hégémonie de ses voisins émirats et saoudiens et endossant un rôle prépondérant dans l’arbitrage des conflits du Moyen-Orient.

Loin des visions manichéennes, des raccourcis et des idées reçues, cet ouvrage propose un portrait fouillé du Qatar avec ses particularités économiques, culturelles et religieuses, s’attachant à déconstruire méthodiquement les attaques infondées dont il fait trop souvent l’objet.

Réalisé par Yves Kerlidou, fin connaisseur de la région et de ses ressorts secrets, avec le concours de Malik Boumedienne, docteur en droit en droit public et maître de conférence, cet autre regard sur le Qatar vient nourrir une réflexion nouvelle sur un pays et une région aux contours toujours plus complexes.

À propos des auteurs

Né en Bretagne et ayant accompli une riche carrière au sein du ministère de la Défense mais aussi dans le secteur privé, Yves Kerlidou s’est installé, au moment de sa retraite, au Liban où il est resté 17 ans. M. Kerlidou y a exercé différentes activités depuis la gestion d’un restaurant jusqu’à la création d’une ONG active dans le domaine de l’écologie. Aujourd’hui, M. Kerlidou est rentré en France et est un membre actif de l’association des « amis du Qatar ». C’est dans ce cadre qu’il s’efforce de promouvoir les intérêts français dans ce pays, notamment nos intérêts économiques. Il travaille aussi à développer les contacts politiques entre la France et le Qatar et à rapprocher les deux pays. Le rayonnement de la France au Moyen- Orient dépend largement de parcours et d’initiatives individuels comme ceux de M. Kerlidou et je désire saluer son inépuisable énergie.

Malik Boumediene est Maitre de conférences et Directeur de recherches en droit public. Il a collaboré avec Yves Kerlidou pour l’écriture du livre.