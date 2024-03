Dans un communiqué récent, le Ministère de l’Énergie et de l’Eau a dévoilé les nouveaux tarifs applicables aux générateurs électriques privés pour le mois de mars. Ces tarifs, différenciés selon la localisation et l’altitude des abonnés, reflètent les coûts opérationnels et incluent une marge bénéficiaire pour les propriétaires de générateurs. Pour les abonnés en zone urbaine ou dans des zones densément peuplées situées à moins de 700 mètres d’altitude, le tarif s’établit à 33.984 LBP par kWh. Les tarifs forfaitaires mensuels varient en fonction de la capacité souscrite, avec des montants de 385.000 LBP pour une capacité de 5 ampères et 685.000 LBP pour 10 ampères, auxquels s’ajoute le coût par kWh consommé.

Pour les abonnés situés dans des villages ou des zones éloignées, à une altitude supérieure à 700 mètres, le tarif augmente légèrement à 37.382 LBP par kWh, avec des tarifs forfaitaires identiques aux zones urbaines mais appliquant le prix par kWh majoré. Le Ministère a également introduit un supplément de 300.000 LBP pour chaque tranche supplémentaire de 5 ampères.

Cette structure tarifaire est basée sur le coût moyen du diesel (20 litres) pour le mois de mars, qui s’élève à 1.610.205 LBP, prenant en compte toutes les dépenses, intérêts, et coûts liés à l’opération des générateurs, ainsi qu’une marge de profit pour leurs propriétaires. La tarification prend également en compte le coût de distribution du diesel depuis les stations-service jusqu’aux générateurs, incluant les coûts des huiles, filtres, et l’amortissement des générateurs, ainsi que le taux de change moyen du dollar sur le marché parallèle.

Cette tarification résulte de calculs établis par le Ministère de l’Énergie depuis 2010 et s’inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour réguler les tarifs des générateurs privés. Le Ministère a également exhorté les propriétaires de générateurs à installer des compteurs, conformément à une obligation légale, et envisage de réviser sa formule tarifaire pour mieux refléter les fluctuations des taux de change et la situation économique et sociale des citoyens.

Des directives supplémentaires ont été émises concernant la tarification pour les ascenseurs et les parties communes utilisant des connexions triphasées, spécifiant que le tarif fixe devrait être calculé sur la base de la capacité monophasée. Le Ministère a également souligné l’interdiction d’ajouter certaines charges supplémentaires aux tarifs guidés, telles que les taxes non justifiées, les frais supplémentaires sous divers prétextes, la tarification en devises étrangères, et les surcharges pour les utilisateurs combinant l’énergie solaire et les générateurs privés.