Le variant Delta du coronavirus est apparu au Liban, confirment les autorités libanaises. Des informations en ce sens circulaient depuis le début de la matinée. Selon elles, 3 personnes auraient déjà été diagnostiquées positives à ce variant qui serait plus contagieux à hauteur de 60% par rapport au variant alpha (ou variant anglais) déjà à l’origine de l’importante vague qui a touché le pays des cèdres et entrainé plus de 5 000 morts en janvier, février et mars.

Cette information intervient effectivement alors que le Liban se remet à peine de cette vague et que le nombre de décès, s’il a diminué reste stable aux environs de 2 à 3 morts quotidiennement. La proportion de tests positifs au COVID est déjà en augmentation. Même des personnes déjà vaccinées ont été contaminées, indiquait hier le directeur de l’hôpital universitaire Rafic Hariri, le Dr. Firas el Abiad. Pour rappel, désormais, plus de 20% de la population serait ainsi vaccinée mais pour atteindre une immunité de masse face à virus, 80% de la population devrait l’être, un chiffre loin d’être atteint.

Il s’agit donc d’accélérer la vaccination de la population puisque cette dernière permet d’amoindrir la tension sur le secteur médical, les personnes vaccinées souffrant généralement de symptômes moindres par rapport aux personnes non-vaccinées.

Les fabricants de vaccins sont également rassurants par rapport à ce variant, estimant que deux doses de vaccin contre la COVID-19 semblent protéger contre le variant Delta.

Pour rappel, ce variant est apparu en Inde, d’où son nom et a été classé comme « préoccupant » par l’OMS. Il serait responsable de l’apparition de nouveaux symptômes. Ainsi à la fièvre et à la toux du virus original et à des détériorations des fonctions neurologiques du variant anglais, le variant Delta serait responsable de maux de tête et de gorge, ainsi que d’un écoulement nasal. Les spécialistes appellent ainsi les personnes touchées par ces symptômes à consulter le plus vite pour isoler rapidement les foyers de contamination. Suite à l’apparition de ce variant, de nombreux pays ont déjà pris l’initiative de reconfiner une partie de leur population, comme au Portugal ou en Australie et d’autres ont décidé de retarder le déconfinement de la leur comme en Angleterre.

