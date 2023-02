Les archives de l’Agence Nationale d’Information volées

Le ministre de l’information sortant Ziad Makary a confirmé hier que des inconnus se sont emparés de serveurs informatiques contenant les archives de l’Agence Nationale d’Information. Ce vol intervient pourtant dans une zone fortement sécurisé de la capitale, en face même de la Banque du Liban et du ministère de l’intérieur.

Le ministre a précisé qu’une petite partie des archives a cependant été volée ainsi que de 5 ordinateurs et que la base de donnée principale reste entre les mains de l’agence. Il a cependant indiqué que les Forces de l’Ordre tentent d’identifier les personnes responsables du méfait et de les appréhender au plus tôt.

Selon les informations disponibles, les cambrioleurs ont réussi à pénétrer dans le sous-sol du bâtiment, s’emparant outre du serveur, de 5 ordinateur ou encore de photographies dont certaines remonteraient à 1961.