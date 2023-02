Par un communiqué, les banques libanaises ont annoncé le maintien de leur grève générale ce mercredi, démentant ainsi les rumeurs faisant état d’une possible réouverture des établissements, fermés depuis maintenant 2 semaines suite à une procédure judiciaire gagnée par 2 déposants devant la cour de cassation. Cette décision obligeant la Fransabank à verser le solde des comptes de ces derniers en devise.

Ces rumeurs ont amené à une légère appréciation de la livre libanaise face au dollar. Après un nouveau plus bas historique à 74 000 LL/USD, la livre libanaise a repris des couleurs à 70 000 LL/USD avant de replonger suite au communiqué de l’ABL. Le taux de change à l’heure où est rédigé cet article est de 72 500 LL/USD à l’achat et de 73 000 LL/USD à la vente dans les marchés parallèles, indiquent les sites spécialisés.

Cette information intervient alors que pour l’heure, on ignore si les dirigeants des banques libanaises entendent procéder à l’escalade avec l’interruption des services ATM mais également des lettres de crédit permettant l’importation des produits essentiels. Des négociations seraient toujours en cours avec le gouvernement et la Banque du Liban alors que le projet de contrôle formel des capitaux reste dans les tiroirs du parlement. Ce projet de loi est vivement critiqué tant au Liban qu’à l’étranger, de nombreux experts légaux estimant que celui-ci n’instaure en réalité par un contrôle des capitaux classique mais offre une immunité aux banques et à leurs dirigeants face aux procédures judiciaires les visant.

Par ailleurs, hier la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, a mis en examen pour détournement de fonds et blanchiment d’argent la banque Audi et 2 des principaux dirigeants du groupe dont le PDG Samir Hanna. Le dossier aurait été depuis déféré devant le juge Nicolas Mansour.