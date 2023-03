Les Etats-Unis offrent 10 millions de dollars via le programme Rewards for Justice, pour toute information financière concernant le Hezbollah.

Ils accusent le mouvement chiite de poursuivre ses activités de financement illégales pour lancer des attaques dans le monde entier, notamment en Syrie en soutien au président syrien Bachar Assad ou encore contre les USA via des opérations de surveillance et de collecte de renseignement.

Les Etats-Unis indiquent vouloir identifier “les principales sources de revenus de l’organisation ou des principaux mécanismes de facilitation financière, des principaux donateurs et facilitateurs financiers du Hezbollah, ainsi que des institutions financières et des bureaux de change qui facilitent sciemment les transactions du Hezbollah”, alors que le mois dernier, un nouveau train de sanction a visé notamment un agent de change au Liban et mis en cause indirectement le gouverneur de la Banque du Liban lui-même à 5 reprises dans le communiqué annonçant ces sanctions.