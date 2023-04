Les forces de l’ordre ont tiré des grenades de gaz lacrymogène à l’encontre de manifestants qui entendaient protester contre la dégradation des conditions sociales et économiques, alors qu’ils tentaient de franchir les barrières de sécurité. Parallèlement, une réunion du conseil des ministres devrait avoir lieu pour discuter de l’augmentation des salaires des fonctionnaires et des indemnités des transports.

Cette information intervient alors que les dernières statistiques indiquent que le taux d’inflation sur un an a atteint 207%, notamment suite à la dollarisation des prix des télécommunications ou encore de l’électricité publique et des produits alimentaires, amenant à une perte importante du pouvoir d’achat de nombreux foyers. Plus de 90% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et un tiers sous le seuil de pauvreté extrême.

Les économistes estiment que les hausses des salaires, en l’absence de perspectives de croissance faute d’un accord final avec le FMI et le déblocage de l’aide internationale pourraient signifier une nouvelle perte de pouvoir d’achat, plus importante que les hausses des salaires.