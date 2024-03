Aujourd’hui, le Conseil des ministres libanais, sous la direction du Président Naguib Mikati, est programmé pour tenir une session importante à 10 heures, à condition qu’un quorum soit atteint. Cette réunion est d’autant plus significative que le Président Mikati est rentré d’une visite nocturne à l’étranger spécifiquement pour y présider, soulignant l’importance de l’ordre du jour chargé et diversifié prévu pour discussion.

Les points à l’ordre du jour incluent des questions reportées de sessions antérieures, avec une attention particulière portée à la proposition d’augmentation du salaire minimum dans le secteur privé, fixant le nouveau seuil à 18 millions de livres libanaises par mois. Cet ajustement salarial représente une réponse directe aux défis économiques persistants auxquels le pays est confronté, visant à offrir un soulagement aux travailleurs du secteur privé dans un contexte d’inflation et de dévaluation monétaire.

L’agenda de la session couvre 27 points englobant une gamme de sujets financiers, administratifs, académiques et militaires, y compris mais sans s’y limiter :

La révision des clauses relatives aux indemnités temporaires pour les employés du secteur public et les retraités, une mesure visant à atténuer les impacts économiques sur ces groupes. La modification de la législation fiscale pour permettre une évaluation exceptionnelle des actifs et une approche spécifique des différences de change, dans le but d’offrir un certain soulagement fiscal aux entreprises touchées par la volatilité monétaire. L’ajustement de la réglementation concernant la communauté islamique alaouite, illustrant l’engagement du gouvernement à soutenir toutes les communautés religieuses du Liban. & 5. La nomination d’avocats français et allemands pour représenter l’État libanais dans des litiges internationaux, signifiant une volonté de défendre vigoureusement les intérêts du pays sur la scène mondiale. La résolution de la crise des timbres financiers, un problème pratique affectant la collecte des revenus et les transactions administratives.

Parmi les autres points notables, on trouve la régulation des contributions aux hôpitaux pour l’année 2024, des modifications dans le secteur de l’énergie visant à améliorer l’efficacité et la gestion, et des ajustements dans le domaine de l’éducation pour moderniser et optimiser le paysage universitaire libanais.

La session d’aujourd’hui promet d’être un jalon dans les efforts du gouvernement Mikati pour naviguer le Liban à travers ses crises économiques et administratives persistantes. Avec une liste d’actions aussi variée et impactante, le pays observe attentivement, espérant des décisions qui mèneront à des améliorations tangibles dans la vie quotidienne de ses citoyens et dans la stabilité institutionnelle du pays.