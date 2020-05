L’association des propriétaires de générateurs du Kesrouan, Jbeil et Metn, Tony Abou Khalil, a dénoncé la hausse du prix du fioul et le fait de ne pas bénéficier des tarifs officiels pour en acheter.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Kaslik, Tony Abou Khalil a lancé un appel aux autorités libanaises et à la population, indiquant être aux côtés de la population libanaise et ne pas souhaiter briser l’état ou encore l’Electricité du Liban. Cependant, il indique que les propriétaires de générateurs ne pourront plus poursuivre leurs activités estimant nécessaire l’obtention du droit d’acheter le fioul au prix subventionné par l’état, soit à 13 000 LL, le bidon de 20 litres.

Le syndicaliste a également demandé une augmentation des prix des générateurs, éloignant les menaces à ce que les générateurs puissent être arrêtés. Les tarifs actuels ne permettraient cependant pas d’assurer l’achat ou le remplacement des pièces détachées notamment en raison des problèmes liées à la parité entre livre libanaise et dollar.

