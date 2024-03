Dans un contexte de crise économique exacerbée, le Liban fait face à une recrudescence des vols de câbles électriques, aggravant ainsi la situation déjà précaire de l’alimentation électrique dans le pays. La Direction Générale des Forces de Sécurité Intérieure, à travers sa division des relations publiques, a récemment mis en lumière les efforts continus déployés pour contrer ce phénomène.

Au cœur de ces opérations de surveillance, une bande criminelle spécialisée dans le vol de câbles électriques de la compagnie d’électricité du Liban a été identifiée dans la région de Nabatiyeh. Suite à une enquête approfondie menée par la section des renseignements, deux individus, de nationalité syrienne et nés respectivement en 2005 et 2006, ont été arrêtés le 8 mars 2024 dans la ville de Haboush – Nabatiyeh. Les perquisitions ont permis de saisir deux téléphones portables et une somme d’argent.

Les interrogatoires ont révélé que les suspects avaient mené plusieurs opérations de vol de câbles électriques dans diverses localités de Nabatiyeh, revendant le métal dans des dépôts de ferraille. Ils ont également avoué avoir dérobé des boîtes à dons dans des commerces et lieux de culte. Les mesures légales appropriées ont été prises à leur encontre, et ils ont été remis à l’autorité judiciaire compétente avec les objets saisis.

Dans une initiative remarquable de solidarité, le centre des Forces Libanaises de la ville de Barsa, dans le district de Koura, sous la direction de Toni Al Adimi, a pris en charge les coûts de remplacement des câbles volés qui alimentent l’intégralité de la ville de Barsa ainsi que des parties des villes de Ddeh et Harat Al Khassa. Cette intervention fait suite à deux semaines de coupures de courant consécutives dans ces zones, avec 1515 mètres de câbles dérobés. La municipalité de Ddeh en collaboration avec son maire et président de l’Union des municipalités de Koura, Rabie Al Ayoubi, ainsi que le maire de An Nakhleh Harat Al Khassa, le Prince Jamal Al Ayoubi, ont contribué respectivement avec des montants de 1400$, 500$ et 150$ pour pallier à cette situation.

Ces incidents mettent en évidence les défis sécuritaires et économiques auxquels le Liban doit faire face, dans un contexte où les infrastructures essentielles deviennent des cibles de criminalité. Ces vols ne se contentent pas de priver les citoyens de services de base, mais ils exacerbent également la crise énergétique du pays, déjà en proie à des difficultés économiques et financières majeures.