L’Histoire de la Middle East Airlines : Un Voyage à Travers le Temps

La Middle East Airlines (MEA), la compagnie aérienne nationale du Liban, a une histoire riche et fascinante. Fondée en 1945, elle a traversé des périodes de guerre et de paix, de prospérité et de crise, tout en restant un symbole de fierté pour le peuple libanais.

La MEA a été fondée par Saeb Salam, un homme d’affaires libanais, et quelques associés. Avec un capital initial de seulement 50 000 livres libanaises, ils ont commencé avec deux avions de petite taille. En 1946, la compagnie aérienne a commencé à desservir des destinations régionales comme la Syrie, Chypre et l’Égypte.

Expansion et Défis

La MEA a connu une expansion rapide dans les années 1950 et 1960, ajoutant de nouvelles destinations en Europe, en Afrique et en Asie. Cependant, la guerre civile libanaise de 1975 à 1990 a posé de sérieux défis. La compagnie aérienne a dû suspendre ses opérations à plusieurs reprises et a perdu une partie importante de sa flotte à cause des combats.

La Renaissance et l’Ère Moderne

Après la fin de la guerre civile, la MEA a entrepris un processus de reconstruction et de modernisation. Elle a rejoint l’alliance SkyTeam en 2012, ce qui a renforcé sa position sur le marché international. Aujourd’hui, la MEA dessert plus de 30 destinations internationales et continue de jouer un rôle clé dans le secteur du tourisme et des affaires au Liban.

En conclusion, l’histoire de la Middle East Airlines est un témoignage de résilience et d’adaptabilité. Malgré les défis, elle a réussi à rester en activité et à se développer, reflétant ainsi l’esprit indomptable du peuple libanais.