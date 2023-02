Nouvel épisode dans l’affaire de la lettre du premier ministre Najib Mikati au ministre de l’intérieur demandant aux forces de l’ordre de ne pas assister la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, dans son enquête portant sur des accusations de détournement de fonds par les banques libanaises: une association de déposants présente un recours devant le conseil de la Choura.

L’association « Le peuple veut réformer le système » a ainsi annoncé par un communiqué que « ses avocats, Hassan Bazzi, Pierre Al-Haddad, Naguib Farhat, Malak Hamiyah, Joseph Wanis, Muhammad Lamaa, Jean Pierre Khalifa, Tariq Ezzo et Maymana Alawi, ont déposé un recours en nullité devant le Conseil de la Choura d’État.

Ce recours a été enregistré sous le n° 25242/2023, et vise à remettre en cause cette lettre du premier ministre, estimant qu’elle viole les principes de séparation des pouvoirs et constitue une ingérence dans le travail de la justice.

De source médiatique, on indique que le 11 novembre 2009, la banque centrale avait accepté d’accorder aux banques une grande quantité de dollars à condition qu’elles soient utilisées exclusivement au Liban et avec un taux d’intérêt qui atteignait 20 %. Il s’est avéré plus tard que 15 banques ont retiré ces fonds, estimés à 8,3 milliards de dollars, entre novembre 2019 et mars 2020. (…) Les banques ont renvoyé les fonds à la banque centrale par le biais de leur liquidité lollar et ont envoyé environ 4 milliards de dollars à l’étranger pour couvrir les engagements envers les banques correspondantes et les transferts au profit de personnalités locales influentes, des membres des conseils d’administration de ces banques et de certains déposants de haut niveau.

La juge chercherait à obtenir le retour de cette somme au Liban.