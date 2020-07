Liban/Coronavirs: Deux personnes arrêtées pour avoir forgé de faux résultats de tests PCR

Les forces de sécurité intérieure ont procédé à l’arrestation de 2 personnes ayant mis en circulation de faux résultats de tests PCR de l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri.

Les individus, identifiés comme détenteurs de la nationalité syrienne et âgés de 27 et 25 ans, auraient ainsi disposé de plusieurs copies d’un test négatif dont ils auraient changé le nom et la date de naissance et l’auraient ainsi revendu entre 40 000 LL à 60 000 LL à d’autres ressortissants syriens.

100 copies auraient été ainsi revendues à leurs compatriotes.

Les forces de sécurité intérieure ont également saisi 14 copies forgées de tests PCR ainsi qu’une centaine de copies stockées dans un téléphone mobile.