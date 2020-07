Ce jeudi, est entré en vigueur les mesures de confinement décidées par le gouvernement libanais en raison de l’importante hausse du nombre de personnes contaminées la semaine dernière et cette semaine. Ces mesures seront valides du 30 juillet au 3 août et du 6 août au 10 août.

Selon les directives du ministère de l’intérieur, les entreprises essentielles comme les pharmacies supermarchés, institutions militaires et établissements hospitaliers sont exemptées de ces mesures. Toutes les autres entreprises publiques et financières comme les banques qui ont annoncé leurs fermetures via un communiqué de l’Association des Banques du Liban fermeront leurs rideaux.

Seules exceptions, les services de livraison à domicile ou les drive-in pourront continuer à opérer de 6 heures du matin à 20 heures du soir. Les salles des restaurants devront cependant fermer leurs salles.

Les institutions publiques ou encore les municipalités pourront être ouvertes certaines heures.



Cependant, dans la plupart des régions libanaises, les consignes des autorités semblent avoir été peu suivies, avec des embouteillages, des personnes dans les plages ou les stations balnéaires et à la montagne sans respect des mesures de distanciation pourtant exigées.