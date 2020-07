Le Ministère de la santé a révélé dans son dernier rapport, avoir détecté 24 cas de personnes localement contaminées par le coronavirus COVID19 au Liban, auxquels se rajoutent 15 cas en provenance de l’étranger.

Cette augmentation de 24 cas locaux démontre une accélération de la maladie au Liban, alors que plusieurs pays ou villes dans le monde ont déjà mis en place des mesures de reconfinement. Pour l’heure, les autorités libanaises n’évoquent pas encore ce scénario, alors que la population ne semble plus respecter les mesures de distanciation ou encore les mesures sanitaires appropriées face à la maladie.

Ces mesures avaient été vivement critiquées par certains organismes économiques qui souhaitaient une relance rapide de leurs secteurs d’activité. Il s’agissait notamment de l’association des plages privées ou encore de ceux liés à l’hôtellerie et à la restauration.

Ces 39 nouveaux cas se répartissent pratiquement sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement à Beyrouth, dans les quartiers de Hamra, Ein Tineh, Mazeraa, Basta, Tarik Jadideh, Ras el Nabaa, et dans le caza de Baabda, à Ein Remmaneh, Bourj Barajneh, Ghibeiri ou encore Haret Hreik, à Roumieh et Baskinta.

Le dernier bilan fait donc état de la découverte au total de 1 945 cas depuis la découverte d’une première personne contaminée le 21 février dernier. 541 cas seraient actuellement actifs, en une diminution relative par rapport à hier alors que le nombre de personnes guéries atteindrait 1 368 cas. Parmi ces 541 cas, 514 seraient placés en quarantaine à leur domicile, 27 seraient hospitalisés dont 7 dans un état jugé sévère.

On déplore également toujours 36 décès.

Au total, 1 329 cas seraient locaux et 616 de l’étranger.

Au total 157 124 tests PCR ont été organisés dont 2 560 pour les résidents au Liban et 998 pour les personnes arrivées de l’étranger hier.

Au niveau statistique, ce 8 juillet

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 8.14 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

10.62 % de 10 à 19 ans

24.78 % de 20 à 29 ans

16.75 % de 30 à 39 ans

13.31 % de 40 à 49 ans

11.57 % de 50 à 59 ans

7.66 % de 60 à 69 ans

4.54 % de 70 à 79 ans

et 2.64 % de plus de 80 ans



56% des cas seraient des hommes et 44% des femmes. Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 44.68 % seraient asymptomatiques, 51.04 % montreraient des symptômes légers et 4.28 % seraient critiques.Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 55% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 31% suite à des déplacements à l’étranger, 12 % toujours sous investigation et 2% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Beyrouth compte 315 cas (+7)

Le caza de Baabda compte 266 cas (+5)

Le Metn compte 182 cas (+2)

Le Chouf compte 152 cas au total (-1)

Zahlé compte 127 cas (+5)

Le caza d'Aley compte 103 cas (+3)

le Kesrouan compte 92 cas

Le caza du Akkar compte 87 cas

Zghorta compte 79 cas

Tripoli compte 78 cas (+4)

Tyr compte 78 cas (+2)

Bcharré compte 74 cas

Saïda compte 62 cas (+2)

le caza de Jbeil compte 58 cas (+1)

Nabatiyeh compte 29 cas

Denniyeh compte 28 cas

Baalbeck compte 26 cas

Batroun compte 25 cas

Bint Jbail compte 25 cas (+1)

La Békaa Ouest compte 15 cas

Le Koura compte 15 cas (+1)

Marjayoun compte 8 cas

Jezzine compte 5 cas

le Hermel compte 4 cas

Rachaya compte 3 cas

Hasbaya compte 1 cas



Et une enquête serait en cours pour 3 cas.



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.

Le rapport quotidien concernant le COVID au Liban (en arabe)