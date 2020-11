2 minutes à lire

Le Haut Conseil de la Défense qui s’est réuni en présence du Président de la République, le Général Michel Aoun, et du Premier Ministre sortant Hassan Diab a décidé d’imposer une nouvelle période de confinement d’une durée de 2 semaines.

La décision de l’instauration d’un nouveau confinement a été induite par l’augmentation importante du nombre de nouveaux cas depuis 2 semaines déjà et d’un nombre important de décès, plus de 100 par semaine, indiquent les autorités libanaises.

Le Président de la République, le Général Michel Aoun, a ainsi estimé que l’évolution de l’épidémie a pris une tournure dangereuse. « Il est nécessaire de prendre des mesures qui contribuent à la contenir et à atténuer ses répercussions, pour permettre aux établissements de santé de jouer leur rôle dans le traitement des personnes contaminées », poursuit le chef de l’état qui a également appelé les libanais à respecter les mesures visant à limiter la pandémie.

S’exprimant également lors de la réunion, le Premier Ministre sortant Hassan Diab a indiqué que la décision d’imposer un confinement total a été prise.

Ce confinement sera ainsi imposé du 14 au 30 novembre, avec une fermeture totale à l’exception de l’aéroport international de Beyrouth.

Etaient également présents lors de la réunion, divers responsables dont le ministre sortant des finances Ghazi Wazni, de l’économie Raoul Nehmé et de différents responsables sécuritaires et sanitaires dont le président du syndicat des propriétaires des hôpitaux Sleiman Haroun, et le président du Conseil de l’Ordre des médecins, Sharaf Abu Sharaf.

Au total, 95 355 personnes ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre de contaminations locales reste toujours important avec 1 079 cas. 40 cas sont en provenance de l’étranger.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 92 840 cas locaux et de 2 515 cas en provenance de l’étranger.

Le nombre de cas actuellement actifs reprend sa hausse avec 42 895 personnes. Le nombre de guérisons. 51 728 seraient ainsi guéries. Le différentiel entre cas actifs et cas guéris est à nouveau à la hausse

Le nombre d’hospitalisation est en légère hausse par rapport à hier avec 831 personnes dans les hôpitaux, repassant en dessous du nombre de 800 cas. Par ailleurs, 305 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre en hausse par rapport à hier.

10 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 732 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.