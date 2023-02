Liban/Crise: des routes coupées pour protester contre la détérioration des conditions sociales et économiques

Publicité

L’agence nationale d’information annonce que des manifestants ont coupé plusieurs routes au Sud du Liban, notamment sous le pont Wadi Al-Zeina-Dawood Al-Ali, au niveau de l’iclim el Kharoub et de Bourj el Chamali au niveau de Tyr.

Ces manifestations interviennent alors que le dollar continue à fortement s’apprécier face à la livre libanaise. La parité de la livre libanaise face au dollar a dépassé ce matin, le seuil symbolique des 80 000 LL/USD, représentant une perte de plus de 98% par rapport à son cours d’il y a 4 ans. 85% de la population se trouve désormais à vivre sous le seuil de pauvreté et un tiers de la population vit dans l’insécurité alimentaire.

Cette détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar intervient alors que parallèlement les banques libanaises sont en grève illimitée. Elles entendent ainsi protester contre les recours déposés par les déposants libanais à leurs encontres et une décision de la cour de cassation obligeant la Fransabank à verser l’intégralité des comptes de 2 déposants dans leur monnaie d’origine alors que des actions identiques ont été déposées contre plusieurs autres établissement et ce qu’elles refusent de faire.

