Le prix du paquet de pain reste stable cette semaine, annonce le ministère de l’économie. Le paquet de 920 grammes de pain libanais est vendu à 2 500 LL et celui de 440 grammes est venu à 1 750 LL.

Ce prix est basé, rappelle le ministère, sur divers paramètres dont le prix du blé, le taux de change ou encore le prix des carburants nécessaires pour les fours.

Cette information intervient alors que certaines rumeurs font état de l’arrêt prochain du programme de subvention en raison de l’épuisement des réserves monétaires de la Banque du Liban et alors que des manifestations contre la dégradation des conditions sociales et économiques ainsi que contre les mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus COVID19 ont eu lieu la semaine dernière.

Parallèlement, les autorités tentent de mettre en place un filet de sauvetage en faveur de partie la plus vulnérable de la population via un programme financé par la Banque Mondiale. Plus de 700 000 personnes devraient ainsi bénéficier de ce programme.

La Livre Libanaise a ainsi perdu près de 100% de sa valeur désormais, avec un taux de change qui est passé de 1507 LL/USD jusqu’à atteindre il y a peu 15 000 LL/USD en l’espace de moins de 2 ans. Désormais, le salaire minimum représenterait moins de 2 USD par jour alors que le seuil de pauvreté est estimé à 6 USD par jour. 65% de la population vivrait sous ce seuil désormais et aucune amélioration des conditions sociales et économiques n’est pour l’heure envisageable.