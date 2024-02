La Direction Générale des Forces de Sécurité Intérieure – Division des Relations Publiques a annoncé le lundi 19 février 2024 qu’ils ont augmenté les amendes de circulation ; ils ont déclaré : « Dans une mise en œuvre de l’Article 42 de la Loi de Finances générale pour l’année 2024, qui stipule le doublement des amendes spécifiées dans la Loi sur la circulation No. 10, jusqu’à dix fois, avec l’amende n’étant pas inférieure à 250 000 LBP. »

Les Forces de Sécurité Intérieure ont souligné qu’elles « commenceront à mettre en œuvre les dispositions de l’article mentionné ci-dessus.

La dévaluation de la livre libanaise depuis 2019 a eu un impact considérable sur le pouvoir d’achat des citoyens, y compris sur leur capacité à payer des amendes. Depuis 2019, la livre libanaise a perdu une grande partie de sa valeur, affectant tous les aspects de l’économie libanaise. Cette dévaluation rend les nouvelles amendes, déjà multipliées par dix selon la nouvelle réglementation, encore plus lourdes pour les conducteurs.

En termes de sécurité routière, le nombre de morts sur les routes libanaises a été une préoccupation majeure. Bien que les chiffres spécifiques pour les années récentes ne soient pas mentionnés dans votre demande, il est bien connu que les accidents de la route représentent une cause significative de mortalité dans le pays. L’augmentation substantielle des amendes pourrait être vue comme une tentative de renforcer la sécurité routière en décourageant les comportements de conduite dangereux.

Avec ces nouvelles amendes, les conducteurs libanais sont confrontés non seulement aux défis économiques accrus, mais également à la nécessité impérieuse de naviguer avec prudence pour éviter des sanctions financières sévères, ce qui a un impact direct sur la sécurité routière dans l’ensemble du pays considéré comme l’un des plus dangereux au monde. Cela met en lumière la dualité des défis auxquels le Liban est confronté : la nécessité de maintenir l’ordre public et la sécurité tout en gérant les répercussions économiques sur sa population déjà éprouvée.