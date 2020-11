Moins d'une minute de lecture

L’administration centrale des statistiques a estimé que les prix ont augmenté de de 66.2% depuis le début de l’année. Cette hausse atteindrait même 131.1% par rapport à septembre 2019.

Cette hausse du taux d’inflation a été induite par la détérioration de la valeur de la livre libanaise face au dollar mais également à l’incapacité des autorités libanaises à surveiller la hausse des prix. Ainsi, certains commerçants et importateurs auraient profité des faiblesses structurelles des autorités locales pour augmenter les prix y compris de produits pourtant subventionnés.

La hausse pour le seul mois de septembre aurait atteint 5.2% par rapport au mois précédent.

Le prix des aliments et boissons non alcoolisées auraient augmenté de 13.3% à elles-seules, suivi du transport (+11.3%), des loisirs (+8.3%), des loyers (+5.9%), des produits d’ameublement (+3.1%), des produits d’habillement (+2.5%), de la santé et des services (+1.2%) et des produits divers comme le tabac et les boissons alcoolisées (+0.7%).

Il s’agit de la hausse la plus importante constatée depuis décembre 2007.

Au niveau des différentes régions libanaises, les prix ont le plus augmenté dans le Sud du Liban (+6.2%), puis au Nord du Liban (5.2%), à Beyrouth (+5.2%), dans le Mont Liban et dans la Békaa (5.1%), et enfin dans la région de Nabatiyeh (+4.3%)

Parmi les principaux segments ayant le plus augmentés, le prix des fournitures et des produits d’ameublements