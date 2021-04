Les retraités des forces de sécurité intérieure ont manifesté devant le ministère de l’intérieur, situé à Sanayeh à Beyrouth en raison de la dégradation des conditions sociales et économiques induites par la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar.

Ils ont ainsi partiellement coupé cet axe routier.

Les personnes présentes ont ainsi appelé à la préservation de leurs droits tels que la sécurité alimentaire, le paiement de l’éducation de leurs enfants ou encore l’accès aux services hospitaliers, ces questions devant être évoquées prochainement au cours d’une réunion avec le ministre sortant Mohammed Fahmi.

“Tout cela est dû à l’acte et à la volonté de certains politiciens et fonctionnaires qui ont confié les institutions et l’argent public” dénoncent leurs représentants sur place, accusant ces derniers de corruption et de négligence.

Ils accusent ainsi les autorités actuelles de vouloir remettre en cause leurs droits, “à travers les propositions préparées par les commissions chargées de préparer un projet de budget”, citant le fait que ces commissions souhaiteraient arrêter que puissent être combinées indemnité de fin de service et pension de retraite, la fin du versement des retraites aux épouses et aux filles célibataires ou encore la dégradation de la valeur des aides qui leurs sont accordées.