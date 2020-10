La Fédération des syndicats d’intérêts indépendants et des institutions publiques et privées a appelé à une journée d’action le 14 octobre prochain pour dénoncer les conditions de crise économique et la dégradation des conditions sécuritaires actuelles et sanitaires liées à l’épidémie du coronavirus au Liban.

L’Etat abandonne ses fonctions suite “à la détérioration de la livre libanaise et à la cupidité des commerçants”. Le pillage des citoyens d’argent conduira à une explosion , nous ne pouvons pas contrôler et les conséquences désastreuses”.

Ils appellent les autorités libanaises à entamer les réformes nécessaires et à ne pas lever le programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité ou encore à la mise en place d’un filet de sauvetage social, à hauteur du taux de parité de 1500 LL/USD. Aussi, ils dénoncent “la confiscation des fonds des déposants.

Ils appellent également les autorités libanaises à soutenir les hôpitaux publics et le système éducatif public.

Par ailleurs, les syndicats indépendants appellent à pouvoir être présents aux réunions entre acteurs économiques et partenaires publics.