Les Nations-Unies indiquent ne pas avoir reçu de demandes à ce que l’enquête soit confiée à ses services, indique un porte-parole de l’institution internationale, ce vendredi soir.

Farhan Haq estime cependant que le secrétaire général de l’ONU pourrait se voir être confier de mener de telles investigations en cas de demande à ce sujet ou via un mandat de l’Assemblée Générale de l’ONU ou du Conseil de Sécurité.

Cette information intervient alors que les autorités libanaises écartent pour le moment, le scénario de la mise en place d’une commission d’enquête internationale même si des experts étrangers, et notamment français, sont présents sur les lieux de l’explosion pour déterminer son origine.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.