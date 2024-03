Au printemps, au Liban, des milliers de cigognes bravent les dangers et traversent ce pays, tourbillonnant à travers ciel, depuis l’Afrique où elles ont hiberné vers l’Ukraine et la Pologne pour y passer l’été.

Le passage des cigognes au Liban, le 12 mars 2024. Crédit Photo: Libnanews.com, tous droits réservés.

La migration des cigognes est un phénomène fascinant et important observé chaque année, si on en a la chance.



Au Liban, le printemps est le moment idéal pour observer ce spectacle naturel. Les cigognes arrivent en grand nombre, transformant le ciel en un spectacle éblouissant de beauté et de grâce.



L’arrivée des cigognes au printemps est un signe de bon augure pour de nombreux Libanais. Elle symbolise l’arrivée de la nouvelle saison, le renouveau de la vie et l’espoir d’un avenir meilleur. C’est un moment de célébration et de joie pour tous ceux qui ont la chance de les voir.

Cependant, si le spectacle donné par les cigognes est majestueux, il ne s’agit pas des seuls volatiles transitant par le pays des cèdre, bravant comme elles, le massacre d’une chasse pourtant illégale. On trouve ains l’Hirondelle rustique, la Mouette rieuse, le Cygne chanteur, le Flamant rose, la Cigogne noire, l’Oie rieuse, la Bernache à cou roux, des pélicans, des oies, voire même des poules d’eau et la Sarcelle.