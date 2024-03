Avant que ne débutent les tensions à Gaza et les problèmes de sécurité à la frontière sud du Liban, l’année 2023 avait déjà enregistré des signes encourageants de reprise pour le secteur touristique libanais. Les données publiées par le Ministère du Tourisme témoignent d’une progression notable, marquant ainsi un renouveau pour le tourisme dans le pays.

De janvier à octobre 2023, le Liban a accueilli 1 507 458 visiteurs, affichant une augmentation annuelle impressionnante de 21,15 % par rapport aux 1 244 329 visiteurs de la même période en 2022. Cette tendance à la hausse est d’autant plus significative quand on la compare aux chiffres de 2021, qui s’élevaient à 734 743 visiteurs, bien que ce total demeure en deçà des 1 755 690 visiteurs enregistrés en 2019.

L’analyse détaillée des arrivées par origine révèle que les Européens représentent la part la plus importante des visiteurs, avec 41,31 % du total. Les voyageurs provenant des pays arabes suivent, capturant 25,30 % de l’ensemble, tandis que les touristes des Amériques et de l’Asie contribuent respectivement à 20,69 % et 4,69 % du total des visites.

En ce qui concerne l’évolution par région, le nombre de touristes européens a grimpé de 25,58 % en glissement annuel, pour atteindre 622 763 visiteurs jusqu’en octobre 2023. Les visiteurs des pays arabes ont également connu une hausse, avec un accroissement de 13,66 % pour s’établir à 381 334. De leur côté, les touristes venant du continent américain ont augmenté de 18,44 %, totalisant 311 900 visiteurs sur les dix premiers mois de 2023.

Cette dynamique positive traduit une amélioration modérée du secteur touristique libanais dans le contexte d’une reprise des activités normales et de l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Toutefois, il est important de noter que les chiffres actuels n’atteignent pas encore les niveaux de fréquentation de 2018 et 2019, qui s’élevaient respectivement à 1 671 891 et 1 755 690 visiteurs et que la situation a bien évolué en raison des évènements qui ont lieu actuellement dans la bande de Gaza et au Sud du Liban.