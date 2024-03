Liban/Tradition: Visiter les 7 églises, le jeudi saint

La tradition de visiter sept églises pendant la Semaine Sainte, notamment le Jeudi Saint, trouve son origine dans la pratique chrétienne ancienne de faire un pèlerinage à divers sanctuaires ou lieux saints comme acte de piété et de dévotion.

Cette coutume est particulièrement observée dans les traditions catholique et orthodoxe, et bien que les pratiques spécifiques puissent varier d’une région à l’autre, l’essence reste la même : une démonstration de foi et de réflexion spirituelle à travers la visite de plusieurs églises.

L’origine précise de la pratique de visiter sept églises n’est pas clairement définie, mais elle peut être liée au nombre sept, qui a une importance significative dans la Bible et la tradition chrétienne, symbolisant la perfection et la complétude.

Pourquoi le chiffre 7 est important dans la religion chrétienne?

Le chiffre 7 joue un rôle significatif dans la religion chrétienne pour plusieurs raisons. D’abord, il est considéré comme le chiffre de la perfection divine. Cela est en partie dû à sa fréquence d’apparition dans la Bible. Par exemple, le monde a été créé en six jours selon la Genèse, et Dieu s’est reposé le septième jour, ce qui a établi le cycle de la semaine de sept jours.



De plus, il y a sept sacrements dans la tradition catholique : le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la réconciliation, l’onction des malades, l’ordre et le mariage. Sept est également le nombre de dons du Saint-Esprit énumérés dans le livre d’Isaïe : sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, piété et crainte de Dieu.



Dans l’Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, le chiffre sept apparaît de nombreuses fois. Il y a sept églises, sept anges, sept sceaux, sept trompettes et sept coupes. Cela renforce encore l’importance du chiffre sept dans la symbolique chrétienne.



Enfin, le chiffre sept est souvent utilisé pour symboliser l’intégrité et l’achèvement dans la tradition chrétienne. Par exemple, Jésus dit à Pierre de pardonner non pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois, ce qui signifie un pardon sans fin.



En somme, le chiffre sept est un élément clé de la symbolique et de la théologie chrétiennes, représentant la perfection divine, l’intégrité et l’achèvement.

Une tradition en réalité née à Rome

La tradition dont nous parlons est souvent associée à Saint Philippe Neri, un prêtre italien qui a vécu au 16e siècle à Rome. Saint Philippe Neri est considéré comme le fondateur de la Congrégation de l’Oratoire, une société de prêtres séculiers. Il est particulièrement reconnu pour avoir organisé des pèlerinages de groupe entre les sept basiliques principales de Rome.



Ces basiliques étaient : Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Laurent-hors-les-Murs, Saint-Sébastien-hors-les-Murs et Sainte-Croix-de-Jérusalem. Ces pèlerinages étaient organisés pendant la Semaine Sainte, une semaine de grande importance dans le calendrier chrétien qui précède le dimanche de Pâques.



L’objectif de ces pèlerinages était de promouvoir la communauté et la spiritualité parmi les fidèles. En marchant ensemble vers ces lieux saints, les pèlerins avaient l’occasion de se connecter les uns aux autres tout en renforçant leur foi. Ils étaient encouragés à réfléchir sur les enseignements et la vie de Jésus Christ, et à méditer sur leur propre vie spirituelle.



Ces pèlerinages étaient également l’occasion pour les fidèles de recevoir les sacrements, en particulier la confession et la communion, et de participer à la prière commune.

Et qui se maintient en Orient

Bien que cette pratique ait une origine profonde et une association forte avec l’Église catholique romaine, la notion de pèlerinage et de visite des églises est également présente dans les traditions chrétiennes orientales. Dans ces traditions, les fidèles peuvent entreprendre des visites à plusieurs églises dans le but de vénérer les icônes, ces images sacrées qui sont un élément central de leur culte. Ces visites peuvent également inclure la participation à la Liturgie des Présanctifiés, une cérémonie spéciale qui a lieu pendant le Carême, la période de préparation spirituelle précédant la fête de Pâques.



Cette pratique permet aux fidèles de se préparer spirituellement pour la célébration de Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Le pèlerinage et la visite des églises offrent ainsi une occasion importante de renouveau spirituel et de réflexion personnelle. C’est une tradition qui, bien que fortement associée à l’Église catholique romaine, trouve également sa place dans les traditions chrétiennes orientales, révélant ainsi l’universalité du besoin humain de chercher le divin et de se connecter à des pratiques spirituelles profondes.

Dans le contexte de l’Orient chrétien, notamment au sein des Églises orthodoxes, la visite des églises peut être intégrée dans les pratiques de la Semaine Sainte, bien que les traditions spécifiques puissent varier en fonction des coutumes locales et des enseignements de chaque Église. La signification profonde de cette pratique réside dans la marche de foi, la réflexion sur la Passion du Christ, et la préparation au mystère de la Résurrection.