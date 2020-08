L’UNICEF lance un appel de fonds de 46 millions de dollars

FAIRE UN DON POUR SOUTENIR LES ENFANTS DU LIBAN

Beyrouth, 11 août 2020 – Selon les estimations d’UNICEF, près de 100 000 enfants ont été déplacés suite aux explosions de Beyrouth. Les familles touchées ont désespérément besoin d’aide.

Les explosions de mardi soir ont fait 171 morts, plus de 6 000 blessés et des centaines de disparus. UNICEF est très préoccupé par la situation de nombreux enfants qui ont subi des traumatismes et demeurent encore sous le choc.

“Au cours des dernières 24 heures, UNICEF a continué à coordonner étroitement ses actions avec les autorités et les partenaires sur le terrain pour répondre aux besoins urgents des familles touchées. Nous nous sommes concentrés sur la santé, l’eau et la sécurité des enfants“, explique Violet Speek-Warnery, représentante adjointe d’UNICEF au Liban.

Le port de Beyrouth – où l’explosion a eu lieu – constitue le centre névralgique du pays. Il est maintenant totalement détruit.

Voici les dernières informations qui nous sont parvenues :

– De nombreux rapports font état d’enfants qui ont été séparés des membres de leur famille, dont certains sont toujours portés disparus.

– Au moins 12 établissements de soins de santé primaires, des centres maternels, de vaccination et de soins aux nouveau-nés ont été endommagés à Beyrouth, ce qui a engendré des répercussions sur les services à destination de près de 120 000 personnes.

– Un hôpital pour enfants dans la région de Karantina, qui disposait d’une unité spécialisée dans le traitement des nouveau-nés en état critique, a été détruit. Un nouveau-né est mort.

– Les autres hôpitaux opérationnels sont surchargés et ne disposent plus suffisamment de fournitures médicales essentielles.

– 10 conteneurs stockés par le Ministère de la Santé publique ont été détruits. Ils contenaient des équipements de protection individuelle.

– Cinq des sept chambres froides appartenant à UNICEF, destinées à conserver les vaccins ont été détruites dans l’explosion, ce qui va perturber les programmes de vaccination essentiels.

– De nombreuses écoles ont signalé des dégâts à Beyrouth et dans les environs. Des évaluations sont en cours pour déterminer l’ampleur des dégâts.

– Au cours des dernières 48 heures, 464 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés.

“UNICEF soutient les autorités locales et ses partenaires. Nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour fournir aux personnes touchées l’aide dont elles ont le plus besoin”, déclare M. Speek-Warnery.

Au Liban, nous travaillons avec nos partenaires et nos homologues respectifs pour renforcer le soutien aux enfants et leurs familles touchés. Pour répondre à leurs besoins immédiats et à moyen terme, nous avons entrepris :

– La distribution d’eau potable aux intervenants de première ligne et aux personnes vivant dans la zone directement touchée autour du port de Beyrouth.

– La réalisation d’évaluations préliminaires sur les entrepôts, les écoles, les chambres froides, les systèmes de distribution d’eau et les installations sanitaires, y compris les hôpitaux et l’unité spécialisée de soins intensifs pour les nouveau-nés.

– L’utilisation de 90 % des stocks de vaccins qui ont pu être sauvés de l’entrepôt endommagé dans le port.

– Un encadrement psychosocial pour aider les enfants à faire face au deuil et aux traumatismes.

– Un appui aux réunifications familiales pour les enfants qui ont été séparés de leur famille et la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence.

– Une collaboration suivie avec de jeunes volontaires pour participer au nettoyage dans différentes zones.

– La mise en place d’un programme de transfert d’argent liquide pour l’aide au logement temporaire des familles déplacées suite à la perte de leur maison.

Pour répondre aux besoins d’assistance immédiate, UNICEF lance un appel de fonds de 46,7 millions de dollars.

FAIRE UN DON POUR SOUTENIR LES ENFANTS DU LIBAN

Entreprises, Fondations, si vous souhaitez vous mobiliser à nos côtés, contactez notre équipe partenariats [email protected]

Vu sur: https://www.unicef.fr/article/urgence-liban-venons-en-aide-aux-enfants-victimes

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.

Cet article est disponible en Français