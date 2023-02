Beyrouth, Liban – 16 Février, 2023: Le 16 février 2022, tout le Liban a célébré la victoire de l’équipe nationale libanaise de basket-ball qui a remporté la coupe arabe, première victoire historique qui a porté aux libanais une lueur d’espoir durant une des périodes les plus difficiles que le Liban a traversées.

Un an plus tard, les crises au Liban vont de mal en pire. Avec chaque moment de réussite, se présentent des agents de stress causés par les conditions de vie difficiles qui s’accumulent et affectent tout le monde au Liban. Pourtant, pour les hommes, faire face à l’impact émotionnel et mental de ces agents de stress reste un tabou.

En 2023, l’Union Européenne au Liban et l’organisation ‘Embrace’ poursuivent leurs efforts pour lutter contre la stigmatisation liée à la santé mentale, en entamant la conversation sur la santé mentale masculine, qui reste, jusqu’à aujourd’hui, un sujet tacite dans la société libanaise. On attend des hommes qu’ils soient forts et puissants, ce qui les empêche d’exprimer leurs sentiments et de demander de l’aide en cas de besoin.

Avec le soutien de l’Union Européenne au Liban, l’organisation ‘Embrace’ et quelques membres de l’équipe nationale libanaise de basket-ball ont collaboré pour lancer une campagne visant à sensibiliser la santé mentale chez les hommes au Liban et à les encourager à s’exprimer.

Dans un court métrage réalisé par Elie Fahed, les membres de l’équipe nationale de basket-ball Jad El Hajj, Wael Arakji, Sergio El Darwish, Hayk Gyokchyan, Ali Mansour et Elie Chamoun partagent, avec transparence, des histoires personnelles sur leurs propres luttes dans le but de déstigmatiser et normaliser la santé mentale masculine et envoyer un message d’espoir que les hommes peuvent surmonter n’importe quel obstacle en s’exprimant et en demandant de l’aide.

C’est une conversation à laquelle tout le monde devrait participer, pour contribuer au bien-être de tout le Liban. Normalisons les hommes qui parlent. Normalisons les hommes qui cherchent à améliorer leur santé mentale.



#BreakingtheStigmaonMentalHealth

#MensMentalHealth