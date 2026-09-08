Revue de presse : le Sud-Liban sous le feu, l’escalade israélienne fragilise la voie des négociations

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Kfar Rumman et Nabatiyeh au centre d’une nouvelle séquence meurtrière

L’escalade militaire dans le Sud-Liban domine très largement les éditions de la presse du 8 septembre 2026. Les journaux convergent sur la gravité de la séquence ouverte autour de Nabatiyeh et des localités voisines. Ils divergent toutefois sur ses causes, ses objectifs et la marge de manœuvre dont disposent encore l’État libanais et le Hezbollah. Le bilan humain constitue le premier élément commun. Ad Diyar du 8 septembre 2026 fait état de 27 morts libanais et de 69 blessés en moins de trois jours. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 reprend également le bilan de 27 morts et 69 blessés. Le journal précise que des enfants, des femmes et des secouristes figurent parmi les victimes. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte le même bilan provisoire. La frappe contre Kfar Rumman occupe une place centrale dans plusieurs titres. Annahar du 8 septembre 2026 place en une une photographie montrant un membre de la Défense civile recherchant d’éventuels survivants dans les décombres d’un immeuble détruit. Le journal décrit une attaque contre un bâtiment résidentiel de trois étages et rapporte la mort de plusieurs civils, dont des nourrissons. Il évoque aussi la mort de deux secouristes de l’association Al Risala lors d’une autre frappe contre un véhicule. Al Quds Al Arabi du 8 septembre 2026 décrit également une « nuit sanglante » et insiste sur les frappes contre des bâtiments résidentiels, des secouristes et des enfants. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte de son côté une succession de bombardements contre Kfar Rumman, Nabatiyeh al-Fawqa, Arabsalim et d’autres secteurs du Sud. Les opérations ne se limitent pas aux frappes aériennes. Plusieurs journaux mentionnent des tirs d’artillerie, des destructions de maisons, des explosions provoquées au sol et des avertissements d’évacuation. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 souligne ainsi l’ampleur des déplacements de population vers Saïda et Beyrouth. Annahar du 8 septembre 2026 évoque aussi un mouvement important de départ depuis les villages du caza de Nabatiyeh. Cette évolution donne à la crise une dimension qui dépasse désormais la seule confrontation militaire. Elle touche directement la présence des habitants dans leurs villages et nourrit les interrogations sur l’avenir de toute la zone frontalière.

Après Ali al-Taher, la crainte d’une extension vers Nabatiyeh

La prise des hauteurs d’Ali al-Taher constitue le deuxième fil conducteur des unes et des analyses du 8 septembre 2026. Elle est présentée par plusieurs publications comme un changement de nature du rapport de force dans le Sud. Annahar du 8 septembre 2026 formule directement la principale inquiétude : Nabatiyeh pourrait connaître un sort comparable à celui d’Ali al-Taher. Le journal estime que les opérations menées depuis plusieurs jours ressemblent à une guerre de faible intensité qui se concentre désormais sur Nabatiyeh, son caza et les localités environnantes. Il rapporte aussi les discussions sur une possible modification du dispositif israélien dans le Sud. Une nouvelle zone, qualifiée de « grise », pourrait remplacer le dispositif actuel. Selon les informations rapportées par Annahar, cette bande aurait une profondeur de deux à quatre kilomètres à l’intérieur du territoire libanais. Une telle configuration empêcherait les habitants de plusieurs villages frontaliers de retrouver normalement leurs localités. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 s’intéresse également à cette hypothèse. Le journal relève que la multiplication des appellations ne change pas le fond du problème. Qu’il soit question d’une zone jaune, verte ou grise, le sujet reste celui du maintien d’une présence militaire israélienne sur une partie du territoire libanais. Al Liwaa du 8 septembre 2026 adopte une lecture plus sévère de la perte d’Ali al-Taher. Le journal considère la hauteur comme une position de valeur militaire importante et estime que sa perte s’inscrit dans une série de revers enregistrés dans le Sud. Al Akhbar du 8 septembre 2026 propose une lecture très différente. Le journal replace les opérations israéliennes dans une stratégie visant à retrouver une liberté d’action militaire que les nouvelles règles régionales auraient limitée. Selon cette analyse, Israël chercherait moins à occuper immédiatement de vastes territoires qu’à rétablir un principe : pouvoir frapper tout objectif qu’il considère comme une menace. Les différentes lectures aboutissent toutefois à une interrogation commune. Le débat ne porte plus seulement sur quelques positions militaires. Il concerne désormais la profondeur du dispositif israélien, la possibilité d’une extension des opérations et le risque d’une transformation durable de la géographie sécuritaire du Sud.

Le Hezbollah entre retenue militaire et risque d’érosion de la dissuasion

La réaction du Hezbollah est au cœur des analyses. Ad Diyar du 8 septembre 2026 estime que le mouvement pratique jusqu’à présent une forme de retenue calculée. Selon le journal, cette attitude vise à éviter de fournir à Benjamin Netanyahu le prétexte nécessaire pour élargir la guerre. Ad Diyar rapporte qu’un responsable proche du Hezbollah présente cette conduite comme une forme de patience stratégique destinée à protéger la population du Sud d’un déplacement massif et de nouvelles destructions. Mais le journal souligne aussi le risque inhérent à cette stratégie. Une absence prolongée de réponse pourrait encourager Israël à accroître la pression. Un autre article d’Ad Diyar pose donc la question du moment, de la forme et du niveau d’une éventuelle riposte. Le Hezbollah devrait préserver une capacité de dissuasion sans provoquer une guerre générale. Al Akhbar du 8 septembre 2026 développe une analyse voisine sur le dilemme, tout en donnant davantage de poids à la dimension régionale. Le journal estime que Netanyahu pourrait chercher à provoquer une réaction du Hezbollah afin de créer les conditions d’un affrontement plus large impliquant l’Iran. Dans cette lecture, le Liban devient un moyen d’action dans la confrontation entre Israël, les États-Unis et l’Iran. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 rapporte pour sa part la version israélienne selon laquelle deux drones piégés auraient été lancés contre des forces israéliennes dans la zone d’Ali al-Taher. L’armée israélienne a présenté ses frappes suivantes comme une réponse à cette opération. Le journal rapporte également des informations israéliennes affirmant que le Hezbollah continuerait de recueillir des renseignements sur les positions et les méthodes de l’armée israélienne. Ces affirmations sont attribuées par les publications à l’armée et aux médias israéliens et ne sont pas établies indépendamment dans les sources libanaises. La question essentielle reste donc celle du seuil. Plus les frappes israéliennes s’intensifient, plus le coût politique et militaire de la retenue augmente pour le Hezbollah. Mais une riposte plus importante pourrait ouvrir précisément la séquence que le mouvement cherche à éviter.

Netanyahu, les élections israéliennes et l’hypothèse d’une escalade calculée

Plusieurs publications placent les calculs électoraux de Benjamin Netanyahu au premier rang des explications possibles de l’escalade. Ad Diyar du 8 septembre 2026 considère que le Premier ministre israélien utilise la guerre pour renforcer sa position avant les élections. Le journal estime que les opérations dans le Sud peuvent lui permettre de consolider son image de dirigeant sécuritaire et de pousser le Hezbollah à une réaction qui justifierait une campagne plus large. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 rapporte les inquiétudes d’un diplomate européen face à un possible lien entre l’intensification militaire et les élections israéliennes prévues à la fin octobre. Selon cette source citée par le journal, l’absence de véritables limites à l’escalade constitue le principal facteur d’inquiétude. Le même quotidien rappelle que les semaines précédant le scrutin peuvent être particulièrement sensibles pour le Liban. Annahar du 8 septembre 2026 relie également la séquence militaire aux calculs israéliens, mais insiste davantage sur les conséquences territoriales possibles. Al Akhbar du 8 septembre 2026 pousse l’analyse plus loin. Pour le journal, Netanyahu fait face à deux contraintes simultanées : une bataille électorale difficile et l’échec de la stratégie visant à provoquer un changement de régime en Iran. Il chercherait donc à récupérer une marge de manœuvre militaire. Le journal examine deux objectifs possibles. Le premier serait d’entraîner l’Iran dans une nouvelle confrontation par l’intermédiaire du front libanais. Le second serait d’obtenir des États-Unis la reconnaissance durable d’une liberté d’action israélienne au Liban. Ad Diyar du 8 septembre 2026 évoque également un exercice militaire israélien simulant un conflit sur plusieurs fronts, notamment avec le Liban, Gaza et l’Iran. Le journal y voit un indice des préparatifs pour une éventuelle extension de la guerre. Aucun de ces éléments ne permet à lui seul d’établir qu’une guerre générale est décidée. Ils montrent en revanche pourquoi la presse du jour considère la période préélectorale israélienne comme un facteur supplémentaire d’instabilité.

L’accord-cadre soumis à l’épreuve du terrain

L’autre grande question de cette une concerne la survie du processus diplomatique. Le président Joseph Aoun occupe une place centrale dans les comptes rendus. Ad Diyar du 8 septembre 2026 rapporte qu’il considère les attaques israéliennes, la mort de femmes et d’enfants ainsi que les destructions de maisons comme des actes condamnables qui menacent directement l’accord-cadre. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 reprend la même position. Joseph Aoun y affirme que le Liban continuera de privilégier la voie diplomatique et demande à Israël de respecter l’accord auquel il a souscrit. Annahar du 8 septembre 2026 souligne cependant la contradiction croissante entre cette volonté et la situation sur le terrain. Le journal estime que les vagues de frappes soulèvent de nouvelles questions sur la capacité des négociations à produire des résultats. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte pour sa part que le pouvoir libanais continue de considérer la négociation comme la seule voie actuellement disponible. L’ancien vice-Premier ministre Elias Murr affirme ainsi que le maintien du Liban à la table des discussions est essentiel pour préparer les futurs arrangements régionaux. Mais les informations publiées par plusieurs journaux montrent que la prochaine étape reste incertaine. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 indique qu’aucune confirmation définitive n’a encore été donnée pour une nouvelle réunion à Rome. Le quotidien ajoute que les attaques contre Arabsalim et Kfar Rumman pourraient elles-mêmes peser sur le calendrier. Annahar du 8 septembre 2026 rapporte néanmoins des informations diplomatiques faisant état d’une possible nouvelle séquence de discussions après les fêtes juives, avec une séparation entre un volet politique et un volet militaire. Le volet politique pourrait se tenir à Rome ou en Jordanie, tandis que les discussions militaires pourraient avoir lieu aux États-Unis. Ces informations ne constituent toutefois pas encore une annonce officielle commune aux parties.

Washington sous pression et Paris mobilisé sur l’après-UNIFIL

La place des États-Unis est elle aussi contestée dans les journaux. Ad Diyar du 8 septembre 2026 estime que Washington conserve une capacité de limitation des ambitions de Netanyahu, mais s’interroge sur la durée de cette retenue. Le quotidien rapporte également que l’attention américaine est absorbée par la confrontation avec l’Iran et par la crise autour du détroit d’Ormuz. Cela réduirait la pression exercée sur Israël dans le dossier libanais. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 cite au contraire un diplomate européen estimant que Washington dispose des moyens nécessaires pour freiner l’escalade. Le problème serait donc moins celui de sa capacité que celui de sa volonté de l’utiliser. Al Akhbar du 8 septembre 2026 se montre beaucoup plus critique envers la stratégie suivie par les autorités libanaises. Le journal estime que la présidence et le gouvernement misent excessivement sur les États-Unis pour contenir Israël. Il rapporte aussi le mécontentement du chef de la délégation libanaise de négociation face aux refus israéliens opposés aux propositions libanaises. Parallèlement, la France accroît son activité. Plusieurs journaux du 8 septembre 2026 rendent compte de la visite au Liban du ministre français de la Justice Gérald Darmanin. Ses rencontres avec Joseph Aoun, Nabih Berri, Nawaf Salam et le commandement de l’armée ont porté sur la coopération judiciaire, les réformes, le Sud et l’avenir de la présence internationale. Joseph Aoun a réaffirmé son soutien au maintien d’une présence internationale et accueilli favorablement l’idée franco-italienne d’une force européenne susceptible d’éviter un vide après l’UNIFIL. La préparation d’une réunion à Paris consacrée au soutien à l’armée et aux Forces de sécurité intérieure prend ainsi une importance nouvelle. Le dossier militaire, les négociations et l’avenir du dispositif international deviennent trois dimensions d’une même crise.

Une bataille militaire qui devient une bataille sur l’avenir du Sud

Au-delà des divergences éditoriales, les éditions du 8 septembre 2026 font apparaître une transformation du débat. La question n’est plus seulement de savoir quand les frappes cesseront. Elle porte désormais sur la configuration territoriale et sécuritaire qui pourrait émerger. Al Binaa du 8 septembre 2026 insiste sur la nécessité d’interroger les choix de l’État face aux négociations et aux exigences israéliennes. Al Liwaa du 8 septembre 2026 demande de son côté si la perte d’Ali al-Taher et la pression sur Nabatiyeh contraindront les autorités à revoir leur approche. Annahar du 8 septembre 2026 examine concrètement les conséquences qu’aurait une bande de deux à quatre kilomètres sur les villages frontaliers et leurs habitants. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 met en garde contre une situation dans laquelle les appellations changeraient alors que la présence militaire israélienne resterait. Al Akhbar du 8 septembre 2026 estime enfin que l’objectif israélien pourrait être de retrouver une capacité permanente de frappe sur l’ensemble du territoire dès lors qu’une menace est invoquée. Ces lectures sont politiquement opposées, mais elles se rejoignent sur un point : Ali al-Taher a déplacé le centre du débat. Les frappes de Kfar Rumman et de Nabatiyeh renforcent cette impression. Le bilan humain, les destructions, les déplacements de population et l’incertitude entourant les négociations montrent que la confrontation se joue désormais simultanément sur le terrain, à la table des discussions et autour de la définition du futur dispositif de sécurité au Sud-Liban.

Politique locale : l’État sous pression entre souveraineté, armes, négociations et rivalités internes

Joseph Aoun défend l’action de l’État face aux critiques

La crise dans le Sud s’impose au cœur de la politique intérieure libanaise. Elle ne concerne plus seulement la conduite des négociations avec Israël. Elle nourrit désormais un débat plus large sur l’autorité de l’État, le rôle du Hezbollah et la capacité du pouvoir à faire appliquer ses décisions. Ad Diyar du 8 septembre 2026 rapporte que le président Joseph Aoun continue de défendre le choix de l’action institutionnelle et diplomatique. Il considère les attaques israéliennes comme une menace directe contre le processus engagé par le Liban. Dans le même temps, il maintient plusieurs chantiers intérieurs. Lors de sa rencontre avec une délégation de Transparency International, Joseph Aoun affirme ainsi que la lutte contre la corruption constitue une priorité dans la construction de l’État. Il propose notamment d’intégrer la sensibilisation à la probité et à la lutte contre la corruption dans les programmes scolaires et universitaires. Al Liwaa du 8 septembre 2026 rapporte une déclaration plus forte encore du chef de l’État. Joseph Aoun affirme que le Liban mène une bataille contre la corruption parallèlement à celle qu’il affronte dans le Sud. Il estime que la première peut être plus difficile, car son adversaire n’est pas toujours visible ou clairement identifié. Le président rappelle également que les institutions ont subi pendant près de quarante ans les effets de la mauvaise gestion et de pratiques qui les ont affaiblies. Il met en avant le gouvernement numérique et la réforme de la justice comme deux instruments destinés à réduire les possibilités de corruption. La politique intérieure du pouvoir apparaît donc organisée autour de deux discours parallèles. Le premier porte sur la souveraineté et la sécurité. Le second concerne la reconstruction des institutions. Mais les développements militaires rendent cette articulation de plus en plus difficile. Les adversaires du gouvernement lui demandent des résultats immédiats dans le Sud. D’autres lui demandent d’aller plus vite sur la question des armes. D’autres encore contestent précisément cette orientation. Joseph Aoun se retrouve ainsi au centre de pressions contradictoires. Son choix reste celui de l’État, des négociations et du renforcement institutionnel. Toutefois, l’aggravation de la situation militaire donne davantage de poids aux critiques sur l’efficacité de cette méthode.

Maarab hausse le ton et demande à l’État de « trancher »

Le changement politique le plus net vient de Maarab. Ad Diyar du 8 septembre 2026 consacre un long développement au discours de Samir Geagea lors de la commémoration des morts de la résistance libanaise. Selon le journal, le président des Forces libanaises a choisi de déplacer la pression exercée jusque-là principalement sur le Hezbollah vers les institutions de l’État elles-mêmes. Des sources politiques proches de Maarab expliquent à Ad Diyar que le discours marque l’entrée dans une nouvelle étape. L’objectif ne serait plus seulement d’obtenir des décisions de l’État, mais d’exiger leur application. Samir Geagea utilise ainsi un vocabulaire de fermeté et demande au pouvoir d’assumer directement ses responsabilités si le Hezbollah ne règle pas la question de ses armes. Pour les Forces libanaises, la négociation sur ce dossier ne peut rester ouverte indéfiniment. Il faut désormais, selon cette lecture, tester concrètement la capacité de l’État à exercer son autorité. Le discours comporte également une critique de ce que Samir Geagea présente comme un « État profond ». Il désigne par cette expression un ensemble d’intérêts installés au sein des administrations, des services et des pouvoirs publics, qui empêcheraient la construction effective de l’État. La critique dépasse donc le seul Hezbollah. Elle touche le fonctionnement du système politique et administratif. Les sources citées par Ad Diyar indiquent aussi que les Forces libanaises craignent de voir disparaître une occasion rare de rétablir le monopole de la décision officielle libanaise. Cette occasion résulterait, selon elles, des nouveaux rapports de force régionaux et du soutien arabe et international. Maarab redoute que les hésitations du pouvoir ne finissent par la faire perdre. Le soutien apporté à Joseph Aoun et au gouvernement de Nawaf Salam ne serait donc plus sans conditions. Il dépendrait de leur capacité à exécuter leurs décisions souveraines et leurs engagements de réforme. Le dossier des armes doit en outre devenir un enjeu politique et électoral. Selon Ad Diyar du 8 septembre 2026, les Forces libanaises veulent le porter au Parlement, dans le débat public et lors des prochaines élections. Samir Geagea lie aussi directement cette question à l’économie. Son raisonnement repose sur une équation : il ne peut y avoir de stabilité économique durable sans stabilité politique, et celle-ci suppose selon lui que l’État détienne seul les armes et la décision.

Les relations entre Baabda et Maarab entrent dans une phase plus exigeante

Le discours de Samir Geagea soulève donc la question de sa relation avec Joseph Aoun. Annahar du 8 septembre 2026 examine précisément cette dimension. Le journal revient notamment sur les critiques du chef des Forces libanaises concernant le fonctionnement institutionnel et le traitement réservé au ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi. Samir Geagea a relevé que, dans le fonctionnement normal d’un État, le ministre des Affaires étrangères accompagne les déplacements internationaux du président de la République et du Premier ministre. Des sources des Forces libanaises citées par Annahar cherchent toutefois à éviter l’interprétation d’une rupture avec Baabda. Elles insistent sur le caractère stratégique de la relation avec Joseph Aoun et Nawaf Salam. Selon elles, les remarques de Samir Geagea doivent être comprises comme une demande de correction du fonctionnement des institutions et non comme l’annonce d’un affrontement politique. Les mêmes sources expliquent que la question de Youssef Raggi s’inscrit dans un ensemble plus large de remarques concernant notamment l’affaire du rocher de Raouché, le comportement de l’ambassadeur iranien et certaines questions touchant l’armée. La formule utilisée par ces sources est révélatrice : certains éléments « ne fonctionnent pas ». Le soutien politique n’empêche donc plus la critique publique. Cette évolution est importante. Une partie des forces ayant soutenu la nouvelle configuration institutionnelle commence à mesurer le pouvoir à ses résultats. Les Forces libanaises veulent préserver leur relation avec la présidence, mais refusent d’endosser sans réserve l’ensemble de ses choix. Ad Diyar du 8 septembre 2026 observe la même évolution sous un autre angle. Le journal estime que Samir Geagea dessine de nouvelles limites à son soutien à l’État. Il épargne en revanche le commandement militaire. Le chef des Forces libanaises salue l’intégrité du commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal, ce qui permet de distinguer la responsabilité politique de la responsabilité militaire. Cette distinction devrait rester importante dans les prochains débats sur les armes et sur la mise en œuvre des décisions de l’État.

Le Hezbollah refuse que le rapport de force militaire dicte l’ordre politique intérieur

Face à cette pression, le Hezbollah reste attaché à une lecture radicalement différente de la crise. Les sources du 8 septembre 2026 montrent que le mouvement considère toujours ses armes comme liées à la confrontation avec Israël et non comme un simple dossier administratif que le gouvernement pourrait régler indépendamment de la situation régionale. Les critiques venues de son environnement politique visent notamment le choix des négociations directes et la manière dont le pouvoir gère la pression israélienne. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 relève que le dernier discours du Hezbollah évite de développer publiquement les détails militaires de la perte d’Ali al-Taher, tout en attaquant fortement les choix de l’autorité politique. Le mouvement juge que les négociations exposent le Liban à une logique d’humiliation sans lui assurer de résultats. Il réaffirme donc son attachement à ses armes. Cette position se heurte directement à celle des Forces libanaises et d’une partie du gouvernement. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte également les déclarations du vice-président du Conseil supérieur chiite, le cheikh Ali Al-Khatib. Celui-ci critique l’idée de faire des négociations l’unique option du Liban alors que les frappes israéliennes se poursuivent. Il déplore l’absence de mesures arabes ou internationales capables d’arrêter les opérations dans le Sud. Le mufti jaafarite Ahmad Kabalan adopte une position encore plus sévère. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte qu’il considère la gestion actuelle de la crise comme dangereuse pour la souveraineté et la conception même de l’État. Il affirme que le Sud reste une composante fondamentale de la légitimité nationale. Ces prises de position montrent que la bataille politique sur les armes ne se déroule pas uniquement entre partis. Elle concerne aussi la représentation politique et religieuse d’une partie de la communauté chiite. La pression exercée sur le Hezbollah peut donc renforcer les clivages si elle est perçue comme une tentative d’imposer une solution sous la menace israélienne. À l’inverse, les adversaires du mouvement considèrent que le maintien des armes empêche précisément l’État de retrouver sa pleine souveraineté. La politique intérieure se trouve ainsi enfermée dans deux raisonnements qui s’opposent presque terme à terme.

Elias Murr défend la négociation et récuse les accusations de renoncement

Dans ce climat polarisé, l’ancien vice-Premier ministre Elias Murr intervient pour défendre ouvertement le choix de Joseph Aoun. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 rapporte qu’il considère les négociations comme la meilleure option actuellement disponible. Selon lui, la présence du Liban à la table des discussions permet au pays de participer aux arrangements qui pourraient redessiner la région. Il critique les accusations de trahison et les attaques qui ne s’accompagnent d’aucune solution alternative. Son argument est simple : ceux qui rejettent la voie suivie par l’État doivent expliquer quelle autre méthode pourrait produire de meilleurs résultats. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte également cette défense du processus. Elias Murr distingue toutefois les différents niveaux de négociation. Il considère que les discussions militaires avec Israël constituent un dossier technique dont les résultats restent incertains. En revanche, il accorde une importance plus grande au maintien du Liban dans les échanges avec les États-Unis, les pays occidentaux, les États du Golfe, l’Égypte, la Turquie et les autres acteurs régionaux. Selon lui, les développements attendus après les échéances électorales israéliennes et américaines pourraient modifier le contexte. Le Liban doit donc rester présent politiquement. Cette intervention apporte un soutien à Joseph Aoun au moment où la présidence subit des critiques venant de directions opposées. Elle révèle aussi un élément essentiel de la ligne officielle : le processus n’est pas présenté comme une garantie de résultat rapide, mais comme un moyen d’éviter l’isolement du Liban dans la future recomposition régionale. Cette argumentation peut toutefois être fragilisée par la poursuite des attaques. Plus le coût humain et matériel augmente, plus les adversaires de la négociation peuvent demander quels avantages concrets le pays en retire.

Gebran Bassil tente de reconstruire une opposition au nouveau pouvoir

La recomposition politique concerne également le Courant patriotique libre. Al Liwaa du 8 septembre 2026 décrit Gebran Bassil comme engagé dans une tentative de retrouver une place centrale depuis la fin du mandat de Michel Aoun et l’installation du nouvel équilibre autour de Joseph Aoun et Nawaf Salam. Le journal estime que la disparition de l’ancien rapport de force, dans lequel le Courant patriotique libre bénéficiait de son alliance avec le Hezbollah et de sa présence au sommet de l’État, oblige son président à rechercher de nouveaux terrains d’opposition. Le secteur de l’énergie constitue l’un de ces terrains. Al Liwaa souligne cependant la difficulté de cette stratégie compte tenu du bilan des ministres du Courant patriotique libre dans ce secteur. Le journal évoque aussi le dossier de la loi d’amnistie, sur lequel Gebran Bassil a adopté une position critique en invoquant la justice, le respect des victimes et le refus d’encourager la criminalité. Cette offensive s’inscrit dans un contexte préélectoral plus large. La relation avec le Hezbollah, la concurrence chrétienne avec les Forces libanaises et la nécessité de se démarquer de Joseph Aoun devraient peser sur la stratégie du Courant. Annahar du 8 septembre 2026 rapporte d’ailleurs que le projet de contestation de la loi d’amnistie suscite des tensions jusque dans les régions où le Courant patriotique libre cherche à préserver son électorat. Le débat dépasse donc la question juridique. Il touche les calculs électoraux et la reconstruction des blocs politiques avant les prochaines échéances.

Les institutions face au test de l’autorité réelle

La journée politique du 8 septembre 2026 montre finalement une accélération de la recomposition interne. Joseph Aoun et Nawaf Salam continuent de défendre le renforcement de l’État et la négociation comme instruments de sortie de crise. Les Forces libanaises soutiennent l’objectif mais demandent désormais des actes plus rapides, en particulier sur les armes. Le Hezbollah refuse que le désarmement soit imposé sous la pression militaire israélienne et maintient son argument de la résistance. Les autorités religieuses chiites les plus critiques avertissent contre une politique qui isolerait le Sud ou une partie de la population. Elias Murr soutient la stratégie présidentielle et demande aux opposants de présenter une solution de remplacement. Gebran Bassil tente, pour sa part, de reconstruire un espace d’opposition autour des dossiers institutionnels, économiques et judiciaires. À ces affrontements s’ajoutent des questions plus structurelles. Le directeur général de la Sûreté générale, le général Hassan Choucair, affirme dans Ad Diyar du 8 septembre 2026 que la modernisation doit devenir une méthode permanente pour les institutions publiques. Il insiste sur la formation, les compétences humaines et les outils techniques. Cette déclaration rejoint, sur un autre registre, le discours de Joseph Aoun sur la lutte contre la corruption. Dans les deux cas, l’enjeu est la capacité des institutions à retrouver la confiance. Mais la crise du Sud donne à cette question une portée immédiate. La souveraineté ne se mesure plus seulement aux décisions adoptées par le Conseil des ministres ou aux déclarations des responsables. Elle se mesure désormais à leur application, à la capacité de protéger la population et au contrôle effectif du territoire. C’est précisément sur ce terrain que se prépare la principale confrontation politique intérieure des prochaines semaines.

Diplomatie : Paris, Washington et les capitales arabes face au risque d’embrasement du Sud-Liban

Paris renforce son engagement autour du Liban et de l’après-UNIFIL

La France occupe une place centrale dans l’activité diplomatique rapportée par la presse du 8 septembre 2026. La visite à Beyrouth du ministre français de la Justice Gérald Darmanin dépasse largement le seul cadre judiciaire. Ad Diyar du 8 septembre 2026 rapporte qu’il rencontre successivement le président Joseph Aoun, le président de la Chambre Nabih Berri, le Premier ministre Nawaf Salam et le commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal. Les discussions portent sur les relations bilatérales, les réformes judiciaires, la situation dans le Sud et surtout l’avenir du dispositif international après l’UNIFIL. Devant Joseph Aoun, Gérald Darmanin affirme que le Liban peut « toujours compter sur la France ». Il assure également que Paris continuera d’accompagner le pays dans son processus de réforme, notamment dans le domaine de la justice. La question sécuritaire s’impose néanmoins dans l’ensemble de ses rencontres. Joseph Aoun profite de l’entretien pour réaffirmer que les frappes israéliennes menacent directement l’accord-cadre et les efforts de désescalade. Il annonce aussi son intention de travailler avec le président Emmanuel Macron pour faciliter le renouvellement de la présence internationale. Le président libanais accueille favorablement l’initiative française et italienne visant à mettre en place une force européenne capable de prévenir un vide après le départ de l’UNIFIL. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 rapporte également que Joseph Aoun doit se rendre à Paris la semaine suivante. Il doit participer, aux côtés d’Emmanuel Macron, à l’ouverture de la réunion préparatoire de la conférence internationale de soutien à l’armée et aux Forces de sécurité intérieure. Al Sharq du 8 septembre 2026 précise que les préparatifs de cette conférence sont déjà engagés. Selon les informations rapportées par le journal, plus de trente chefs d’état-major pourraient y participer, aux côtés de représentants d’organisations internationales et d’institutions financières. L’Arabie saoudite figure parmi les pays dont la participation est annoncée. La diplomatie française cherche ainsi à articuler trois dossiers : soutien aux forces régulières libanaises, maintien d’un mécanisme international dans le Sud et accompagnement des réformes de l’État. L’intensification des frappes donne cependant à cette architecture diplomatique un caractère d’urgence.

L’après-UNIFIL devient un dossier diplomatique à part entière

La question de l’UNIFIL n’est plus traitée comme un simple dossier technique. Elle devient l’un des principaux enjeux diplomatiques du Liban. Ad Diyar du 8 septembre 2026 souligne que la période suivant la mission de la force internationale se complique en raison de conditions américaines et israéliennes qui limiteraient les propositions libanaises et européennes. Le problème est double. Il faut empêcher la création d’un vide sécuritaire tout en trouvant une formule acceptable pour les acteurs internationaux et régionaux. Lors de sa rencontre avec Gérald Darmanin, Nawaf Salam aborde directement l’avenir de la présence internationale dans le Sud. Ad Diyar rapporte que les discussions portent aussi sur le soutien à l’armée libanaise, appelée à jouer un rôle accru. Al Binaa du 8 septembre 2026 rapporte également la position de Joseph Aoun en faveur du renouvellement de la présence internationale. Le président accueille positivement l’idée d’une force européenne si l’UNIFIL devait se retirer. Cette orientation rejoint les préoccupations françaises et italiennes. La question est particulièrement sensible puisque le retrait ou la transformation de la force internationale modifierait l’équilibre sur le terrain au moment même où les opérations israéliennes s’intensifient. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 fait état d’inquiétudes européennes face à l’absence de limites claires à l’escalade. Un diplomate européen cité par le journal estime que les États-Unis disposent des moyens nécessaires pour freiner Israël. Les pays européens, et la France en particulier, demandent selon lui le respect du cessez-le-feu et cherchent à empêcher un retour à une phase de confrontation généralisée. L’avenir de l’UNIFIL se retrouve donc directement lié à la capacité de Paris et de ses partenaires européens à obtenir un minimum de stabilité. Dans cette perspective, la conférence de soutien à l’armée prend une signification plus large. Le renforcement des forces libanaises doit permettre de réduire le risque qu’un changement du dispositif international crée un espace sécuritaire incontrôlé.

Washington reste indispensable mais son engagement est contesté

Les États-Unis demeurent le principal acteur extérieur du processus de négociation, mais la presse du 8 septembre 2026 s’interroge fortement sur leur volonté d’exercer une pression sur Israël. Al Joumhouria rapporte que les autorités libanaises poursuivent des contacts diplomatiques et sécuritaires avec Washington afin de limiter l’escalade. Un responsable libanais cité par le journal affirme que Beyrouth continue de compter sur le parrain américain pour exercer une pression sur Israël. Le Liban veut maintenir l’accord-cadre et accélérer sa mise en œuvre. Toutefois, le même journal constate que les frappes israéliennes se poursuivent malgré ces démarches. La question n’est donc pas seulement de savoir si Washington peut intervenir, mais s’il souhaite réellement le faire avec suffisamment de force. Ad Diyar du 8 septembre 2026 développe une lecture proche. Le quotidien considère que les États-Unis sont fortement absorbés par leur confrontation avec l’Iran et par la crise du détroit d’Ormuz. Selon ses sources, cette priorité réduirait l’attention accordée au Liban. Washington ne souhaiterait pas, dans l’immédiat, exercer une pression décisive sur Benjamin Netanyahu. Al Akhbar du 8 septembre 2026 va beaucoup plus loin dans sa critique. Le journal estime que Joseph Aoun et Nawaf Salam fondent une part excessive de leur stratégie sur l’hypothèse d’une irritation américaine envers le Premier ministre israélien. Il considère ce pari comme insuffisant pour protéger le Liban. Al Akhbar rapporte aussi que le chef de la délégation libanaise de négociation, l’ambassadeur Simon Karam, se montrerait très insatisfait de l’évolution des discussions. Selon les informations du journal, les propositions libanaises se heurteraient systématiquement au refus de la délégation israélienne. Des responsables internationaux ayant récemment visité Israël auraient également conclu que Tel-Aviv n’accorde pas la même importance aux négociations que Beyrouth. Ces éléments sont présentés par Al Akhbar à partir de ses propres sources et ne sont pas confirmés de manière indépendante par l’ensemble des publications. Ils illustrent néanmoins l’une des principales lignes de fracture diplomatiques du moment : faut-il continuer de placer Washington au centre du dispositif ou diversifier les médiations ?

La prochaine ronde de négociations reste entourée d’incertitudes

La tenue d’une nouvelle ronde de négociations fait l’objet d’informations contradictoires ou incomplètes. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 affirme qu’aucune décision définitive n’a encore été communiquée aux responsables libanais concernant la prochaine réunion. Le journal évoque la possibilité de Rome, mais précise qu’aucune date n’est arrêtée. Les attaques contre Arabsalim et Kfar Rumman pourraient elles-mêmes peser sur le calendrier. Annahar du 8 septembre 2026 rapporte cependant des informations diplomatiques plus précises. Selon ses sources, des responsables israéliens auraient indiqué être prêts à participer à une huitième ronde après les fêtes juives. Les discussions pourraient alors être divisées en deux volets. Une délégation politique se réunirait à Rome ou en Jordanie, tandis que le volet militaire serait traité séparément au siège du commandement central américain en Floride. Le responsable israélien chargé des prisonniers et des personnes portées disparues pourrait participer au volet politique. Annahar rapporte également que les efforts américains auraient contribué à obtenir la libération de plusieurs détenus considérés comme non-combattants. Al Sharq du 8 septembre 2026 évoque lui aussi une possible huitième ronde et la séparation entre les dimensions politique et militaire. Ces informations montrent que le processus n’est pas officiellement rompu. Toutefois, il fonctionne désormais sous la pression directe du terrain. Chaque frappe, chaque déplacement de population et chaque changement territorial réduit l’espace politique disponible pour les négociateurs libanais. Joseph Aoun insiste donc sur le fait que l’escalade vise non seulement les habitants du Sud, mais le processus lui-même. Le maintien des discussions devient ainsi un objectif diplomatique en soi, avant même de parler de leurs résultats.

Abou Dhabi et Le Caire consolident leurs échanges avec Baabda

La diplomatie présidentielle ne se limite pas aux partenaires occidentaux. Ad Diyar du 8 septembre 2026 rapporte un entretien téléphonique entre Joseph Aoun et le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Les deux dirigeants examinent la situation générale au Liban et dans la région ainsi que l’évolution rapide des événements dans le Sud. Joseph Aoun remercie les Émirats pour leur soutien aux besoins du Liban. Il revient aussi sur les échanges économiques récents entre les deux pays. Une délégation émiratie s’est rendue au Liban et a rencontré des responsables ainsi que des représentants du monde des affaires. Une délégation libanaise s’est parallèlement rendue à Abou Dhabi. Le président voit dans ces échanges le signe d’un approfondissement des relations économiques, commerciales et d’investissement. Al Liwaa et Al Sharq du 8 septembre 2026 rapportent également cet entretien et insistent sur la volonté de développer la coopération bilatérale. L’Égypte reste elle aussi engagée. Joseph Aoun reçoit l’ambassadeur égyptien Alaa Moussa pour examiner les développements libanais et régionaux ainsi que l’élargissement des attaques israéliennes. Ces contacts montrent que Baabda cherche à maintenir une couverture arabe autour de sa stratégie diplomatique. Ils permettent aussi de ne pas réduire la politique étrangère libanaise au seul axe Washington-Paris. L’enjeu est d’autant plus important que le contexte régional se dégrade avec la confrontation entre les États-Unis et l’Iran.

Youssef Raggi porte devant la Ligue arabe la ligne souverainiste de Beyrouth

La réunion du Conseil de la Ligue arabe au Caire offre au ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi une tribune pour présenter la position officielle libanaise. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte que le ministre condamne les attaques israéliennes, l’occupation de territoires libanais et les violations du droit international. Il affirme que le Liban se trouve devant un moment décisif nécessitant des décisions capables de rétablir l’autorité de l’État sur tout son territoire. Youssef Raggi réaffirme l’attachement au cadre diplomatique et au rôle des forces régulières. Il appelle également à un soutien international durable après la fin de la mission de l’UNIFIL. Son intervention contient cependant un autre message régional. Le ministre exprime la solidarité du Liban avec les États du Golfe et la Jordanie face aux attaques iraniennes rapportées dans le contexte de la confrontation régionale. Cette position est importante. Elle marque la volonté de la diplomatie libanaise de renforcer ses relations avec les pays arabes tout en maintenant une politique intérieure très sensible à l’équilibre avec le Hezbollah et l’Iran. Al Liwaa du 8 septembre 2026 rapporte que les ministres arabes réunis au Caire condamnent à la fois l’escalade iranienne contre plusieurs États arabes et la poursuite des opérations israéliennes en Palestine, au Liban et en Syrie. Le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Fahmy, insiste sur le fait que la sécurité des États du Golfe fait partie intégrante de la sécurité nationale arabe. Il affirme également que les voies maritimes ne doivent pas devenir des instruments dans les calculs des puissances régionales. Pour Beyrouth, cette réunion permet donc d’inscrire le dossier libanais dans une discussion plus vaste sur la sécurité arabe.

Nabih Berri entretient les canaux turc et pakistanais

Nabih Berri poursuit parallèlement une activité diplomatique distincte. Al Liwaa du 8 septembre 2026 rapporte que le président de la Chambre reçoit l’ambassadeur de Turquie à Beyrouth, Murat Lütem. Celui-ci lui remet une invitation officielle de son homologue turc Numan Kurtulmuş à se rendre en Turquie. La rencontre porte également sur les développements dans le Sud et sur la poursuite des opérations israéliennes. L’ambassadeur turc réaffirme le soutien de son pays au Liban et souligne la qualité des relations entretenues avec les différentes forces politiques libanaises. Nabih Berri reçoit également une invitation du président de l’Assemblée nationale pakistanaise, Sardar Ayaz Sadiq, à se rendre au Pakistan. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte les mêmes démarches. Ces deux canaux prennent une importance particulière dans le contexte actuel. La Turquie et le Pakistan entretiennent chacun des relations spécifiques avec les différents acteurs régionaux et disposent d’une marge de dialogue avec des parties que les médiateurs occidentaux atteignent plus difficilement. Al Akhbar du 8 septembre 2026 rapporte d’ailleurs que des discussions existent autour d’un rôle turc plus important au Liban. Selon le journal, Ankara aurait proposé une aide militaire à l’armée libanaise et serait disposée à contribuer à une solution concernant les armes du Hezbollah. Al Akhbar affirme aussi que la Turquie travaille à rapprocher le Hezbollah et les nouvelles autorités syriennes. Ces informations reposent sur les sources propres au journal et doivent être présentées comme telles. Elles montrent toutefois qu’une partie de la classe politique libanaise envisage la diversification des médiations.

Le Liban cherche à multiplier les appuis sans disposer encore d’un levier décisif

La diplomatie libanaise du 8 septembre 2026 apparaît ainsi particulièrement active mais confrontée à une difficulté fondamentale. Les canaux sont nombreux : Washington pour l’accord-cadre, Paris pour l’UNIFIL et le soutien à l’armée, Abou Dhabi et Le Caire pour l’environnement arabe, Ankara et Islamabad comme partenaires susceptibles d’élargir la marge régionale. Pourtant, aucun de ces canaux ne permet encore d’arrêter les opérations dans le Sud. Les déclarations françaises soutiennent la souveraineté libanaise. Les États arabes réaffirment leur intérêt pour la stabilité. Les États-Unis restent au centre des négociations. La Turquie manifeste son intérêt. Mais les frappes se poursuivent. Cette contradiction explique pourquoi le débat diplomatique libanais ne porte plus uniquement sur le choix entre négocier et ne pas négocier. Il porte de plus en plus sur la manière de négocier, sur le nombre de partenaires à mobiliser et sur les garanties à obtenir. Les initiatives concernant l’après-UNIFIL, le soutien à l’armée et une nouvelle ronde de discussions deviennent ainsi complémentaires. Leur efficacité dépendra cependant de la capacité des partenaires internationaux du Liban à transformer leurs positions politiques en mécanismes capables de peser sur la situation militaire.

Politique internationale : le détroit d’Ormuz au centre d’une confrontation régionale qui s’étend du Golfe au Yémen

Iran–États-Unis : la bataille d’Ormuz devient une épreuve de force sur l’énergie et la navigation

La confrontation entre les États-Unis et l’Iran domine largement les pages internationales du 8 septembre 2026. Al Araby Al Jadeed du 8 septembre 2026 décrit une nouvelle hausse du niveau des menaces iraniennes. Téhéran ne limite plus son discours au détroit d’Ormuz. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezaei, annonce la préparation d’une nouvelle « zone interdite » dans le Golfe. Selon le journal, cette zone commencerait à partir de la ligne de blocus imposée par les forces navales américaines et couvrirait une partie des eaux du Golfe. Toute embarcation y entrant sans coordination avec l’Iran pourrait être ajoutée à une liste de sanctions iranienne. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, élargit encore la menace. Il affirme que les installations et intérêts des compagnies pétrolières et gazières américaines dans la région pourraient être frappés si Washington s’attaque à des intérêts iraniens. Asharq Al-Awsat du 8 septembre 2026 rapporte la même évolution et estime que Téhéran étend désormais ses menaces des navires aux infrastructures énergétiques. Al Quds Al Arabi du 8 septembre 2026 souligne également cette logique de réciprocité. Ghalibaf avertit que si des installations iraniennes sont bombardées, les intérêts américains seront eux aussi exposés. Cette escalade verbale intervient alors que les négociations avec Oman n’ont pas été interrompues. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï affirme que les discussions avec Mascate sont entrées dans leur phase finale. Elles doivent permettre la création d’un passage maritime temporaire et sécurisé dans le détroit. Ad Diyar du 8 septembre 2026 reprend cette annonce et indique qu’un accord pourrait intervenir dans les jours suivants. Le texte pourrait même être enregistré auprès de l’Organisation maritime internationale. Le contraste est donc marqué. D’un côté, l’Iran prépare de nouvelles restrictions et menace les intérêts américains. De l’autre, il négocie avec Oman un passage sécurisé. Cette dualité montre que Téhéran tente de conserver le détroit comme instrument de pression sans fermer totalement la voie diplomatique.

La dimension économique de cette confrontation devient de plus en plus visible. Al Binaa du 8 septembre 2026 place au premier plan l’évolution du prix du pétrole. Le journal indique que le baril de Brent a atteint 98,06 dollars avant de clôturer à 97,31 dollars, son niveau le plus élevé depuis six semaines. La hausse intervient après une progression proche de 8 % sur une semaine. Al Binaa estime que le marché ne croit pas à un retour à la normale dans le détroit d’Ormuz. Les compagnies de transport et d’assurance continuent de considérer la zone comme dangereuse. Selon le journal, Goldman Sachs envisage même un Brent à 120 dollars si les attaques contre les navires et les installations énergétiques s’intensifient. Al Araby Al Jadeed du 8 septembre 2026 rapporte de son côté une chute du nombre de navires traversant le détroit. Le nombre moyen quotidien de navires de matières premières a atteint dix au cours des dix jours précédents, soit le niveau le plus faible depuis mai. Seulement deux navires ont franchi le passage samedi, puis six dimanche. La plupart auraient utilisé le trajet sous contrôle iranien. Al Quds Al Arabi du 8 septembre 2026 fournit un tableau proche et rappelle que l’incertitude sur le trafic a poussé le Brent à près de 98 dollars avant un léger recul. Annahar du 8 septembre 2026 apporte une autre dimension à cette crise. Le journal rapporte qu’à compter du 8 septembre, l’Iran double le prix du carburant non subventionné de la troisième tranche. Il passe de 5 000 à 10 000 tomans le litre. Le gouvernement veut limiter une consommation qui dépasse la production nationale de 14 à 15 millions de litres par jour. Mais cette hausse réveille le souvenir des manifestations de 2019. Elle intervient alors que le pays subit la guerre, le blocus naval et la baisse de sa monnaie. La crise d’Ormuz ne concerne donc plus seulement la stratégie militaire. Elle pèse directement sur les marchés mondiaux et sur la stabilité sociale intérieure de l’Iran.

Diplomatie du Golfe, inquiétudes nucléaires et recherche de mécanismes de désescalade

La montée des menaces ne fait pas disparaître les tentatives de médiation. Al Araby Al Jadeed du 8 septembre 2026 rapporte qu’une délégation qatarie s’est rendue en Iran afin de contribuer à la réduction des tensions. Dans le même temps, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, effectue une visite de deux jours en Chine. Ses discussions avec les dirigeants chinois portent sur les efforts diplomatiques visant à réduire l’escalade et à renforcer la sécurité régionale. Le Qatar cherche également à préserver la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Le journal souligne l’importance économique du lien entre Doha et Pékin. La Chine est devenue le premier partenaire commercial du Qatar, avec des échanges évalués à environ 23,8 milliards de dollars en 2025. Le gaz naturel liquéfié occupe une place centrale dans cette relation. La crise du détroit touche donc directement les intérêts énergétiques chinois. Al Araby Al Jadeed rapporte aussi les déclarations de Majed Al Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Celui-ci considère l’alliance stratégique avec les États-Unis comme très importante mais insuffisante pour assurer à elle seule la sécurité du Golfe. Selon lui, les États de la région doivent construire une capacité de sécurité collective plus autonome. Al Quds Al Arabi du 8 septembre 2026 reprend cette position. Le journal rapporte que le Qatar considère l’autonomie régionale en matière de sécurité comme la seule manière durable d’avancer. Doha ne remet pas en cause les alliances occidentales. Il estime toutefois qu’elles ne peuvent remplacer une architecture propre aux pays du Golfe. L’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani échange par ailleurs avec le Premier ministre britannique Andy Burnham sur la situation dans le détroit et sur la nécessité de privilégier le dialogue. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty et son homologue turc Hakan Fidan appellent eux aussi à renforcer les efforts de désescalade. La multiplication de ces initiatives montre que la crise dépasse désormais la relation bilatérale entre Washington et Téhéran.

Le dossier nucléaire iranien ajoute une seconde source de tension. Al Araby Al Jadeed du 8 septembre 2026 rapporte les propos du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique Rafael Grossi. Celui-ci affirme que l’Agence n’a reçu récemment aucune information suffisante sur l’état des matières et installations nucléaires déclarées par l’Iran. Elle n’a pas non plus pu reprendre ses opérations normales de vérification sur place. Grossi rappelle que l’Agence a perdu la continuité de ses informations sur les stocks d’uranium après les frappes américaines et israéliennes de juin 2025. Il demande donc à Téhéran de coopérer de nouveau avec les inspecteurs. Asharq Al-Awsat du 8 septembre 2026 qualifie ce manque d’informations de source de « grave préoccupation » en matière de prolifération nucléaire. L’Iran, de son côté, avertit qu’il répondra à toute résolution internationale dirigée contre lui. Al Araby Al Jadeed rapporte qu’Esmaïl Baghaï juge illogique une nouvelle initiative européenne contre Téhéran alors que les attaques contre les installations ont précisément rendu leur contrôle plus difficile. Al Liwaa du 8 septembre 2026 ajoute que Washington envisage d’augmenter la pression diplomatique en demandant que le dossier iranien soit de nouveau porté devant le Conseil de sécurité. Le journal estime toutefois qu’un soutien chinois et russe à une telle initiative est peu probable. La question nucléaire revient donc au premier plan au moment même où la crise militaire et maritime reste ouverte. Trois niveaux de confrontation se superposent désormais : le contrôle d’Ormuz, le rapport de force militaire avec Washington et le contentieux nucléaire. Cette accumulation augmente le risque d’une mauvaise interprétation ou d’un incident incontrôlé. Elle explique également la multiplication des médiations du Qatar, d’Oman, de l’Égypte et de la Turquie. Les capitales régionales cherchent à empêcher que le conflit sur la navigation ne devienne une guerre générale.

Yémen, Palestine et Europe : plusieurs foyers de crise évoluent simultanément

Le Yémen devient le second grand théâtre de confrontation internationale dans les journaux du 8 septembre 2026. Al Araby Al Jadeed rapporte une progression des forces gouvernementales dans la province d’Al Jawf, à l’est du pays. Elles auraient dépassé le camp stratégique d’Al Labnat et avanceraient vers Al Hazm, capitale de la province. Des combats sont également signalés dans la province d’Al Bayda. Les forces gouvernementales y ouvrent un nouveau front tandis que l’aviation frappe des positions attribuées aux Houthis. Asharq Al-Awsat du 8 septembre 2026 décrit la même évolution et considère qu’un changement important est en cours. Les forces gouvernementales ne se contentent plus d’absorber les attaques houthies. Elles passent à une logique de reconquête sur plusieurs fronts. Les combats se poursuivent également dans la région de Taëz et sur la côte occidentale. Le gouverneur de Hodeïda, Al Hassan Taher, affirme à Asharq Al-Awsat que les forces gouvernementales progressent dans plusieurs secteurs. Il accuse l’Iran d’avoir poussé les Houthis vers une offensive en direction de Bab Al Mandeb. Selon lui, Téhéran chercherait à créer une seconde zone de pression maritime après Ormuz. Al Binaa du 8 septembre 2026 développe une analyse similaire. Le journal considère que la pression sur Ormuz rend les ports saoudiens de la mer Rouge encore plus importants pour l’exportation du pétrole. Dans ce contexte, l’avancée des Houthis vers la côte et Bab Al Mandeb prend une dimension énergétique internationale. Les Houthis, pour leur part, accusent l’Arabie saoudite de mener des frappes aériennes et d’utiliser des missiles de croisière dans plusieurs provinces. Leur porte-parole militaire Yahya Saree affirme que son mouvement a abattu plusieurs appareils de reconnaissance saoudiens. Les Nations unies s’inquiètent de cette extension des combats. Leur envoyé spécial Hans Grundberg avertit que la reprise d’une guerre plus large rendrait encore plus difficile toute solution politique.

La Palestine reste enfin un autre foyer majeur de la presse internationale, alors que l’Europe connaît parallèlement un bouleversement politique notable. Al Quds Al Arabi du 8 septembre 2026 rapporte que le ministre israélien de la Défense Yisrael Katz menace d’une « guerre totale » en Cisjordanie. Il évoque des mesures pouvant viser des dirigeants de l’Autorité palestinienne, ses forces de sécurité et des localités entières en cas de nouvelle escalade. Le journal souligne qu’une opération au couteau près de Naplouse a renforcé cette tension. Al Binaa du 8 septembre 2026 estime que les déclarations de Katz peuvent annoncer une transformation beaucoup plus profonde de la situation en Cisjordanie. Si les structures de l’Autorité palestinienne sont affaiblies ou démantelées, l’armée israélienne pourrait exercer un contrôle direct sur certaines zones. Le journal y voit un risque de remise en cause progressive des dernières structures issues des accords d’Oslo. Dans la bande de Gaza, Al Quds Al Arabi rapporte cinq morts supplémentaires lors de nouvelles frappes israéliennes et souligne la poursuite des violations du cessez-le-feu. Dans un autre registre, Asharq Al-Awsat du 8 septembre 2026 et Al Quds Al Arabi consacrent une large place au résultat électoral en Saxe-Anhalt, en Allemagne. Le parti Alternative pour l’Allemagne obtient environ 44 % des voix, très loin devant l’Union chrétienne-démocrate. Le chancelier Friedrich Merz qualifie le résultat de défaite extrêmement lourde pour son camp. Asharq Al-Awsat souligne que des proches de Donald Trump aux États-Unis ont salué cette progression de l’extrême droite. Le scrutin allemand montre ainsi que les tensions internationales s’accompagnent d’une recomposition politique européenne. Entre Ormuz, le Yémen, la Palestine et la montée de l’extrême droite en Allemagne, les journaux du 8 septembre décrivent un environnement international marqué par la multiplication simultanée de crises militaires, énergétiques et politiques.

Économie : économie parallèle, budget 2027 et discipline financière sous la pression de la guerre

L’économie informelle prive l’État de recettes et accentue la concurrence avec les entreprises déclarées

Ad Diyar du 8 septembre 2026 place au premier plan un problème structurel qui dépasse largement la conjoncture immédiate : l’ampleur de l’économie parallèle au Liban. Le journal estime que cette économie non déclarée représenterait désormais plus de 60 % de l’activité économique totale. Elle priverait ainsi le Trésor de ressources importantes au moment où les finances publiques restent sous forte tension. Le problème ne concerne pas seulement l’impôt. Il touche aussi les droits de douane, les cotisations sociales, les autorisations administratives et l’ensemble des obligations auxquelles sont soumises les entreprises formelles. L’article de Ad Diyar souligne donc une distorsion croissante entre deux catégories d’acteurs. D’un côté, les entreprises déclarées paient leurs taxes, leurs droits et leurs contributions. De l’autre, une partie croissante de l’activité échappe à ces charges et bénéficie ainsi d’un avantage de coût immédiat. Le journal cite notamment le responsable économique Mohammed Choucair et le président de la Chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban, qui alertent depuis plusieurs années sur les effets de cette situation. Ad Diyar rapporte que le nombre d’adhérents à la Chambre de commerce de Beyrouth serait passé d’environ 14 000 à 8 000. Cette baisse est présentée comme l’un des signes du recul de l’économie organisée face à une concurrence jugée inéquitable. Le journal insiste aussi sur le poids des importations dans l’économie libanaise. Elles représenteraient plus de 90 % d’une partie de son cycle économique. Dans un pays aussi dépendant des biens importés, l’absence de contrôle sur les circuits commerciaux crée des pertes fiscales considérables. Elle affaiblit également la capacité de l’État à mesurer réellement l’activité. Ad Diyar du 8 septembre 2026 établit enfin un lien avec le placement du Liban sur la liste grise du Groupe d’action financière. Une économie largement informelle complique la traçabilité des flux financiers et réduit les chances d’une sortie rapide de cette liste. Le risque, selon le journal, est de voir certains acteurs du secteur privé formel conclure qu’il devient économiquement plus avantageux de réduire eux-mêmes leur niveau de conformité. Le problème prend donc une dimension systémique : plus l’économie parallèle progresse, plus elle affaiblit les incitations à rester dans l’économie déclarée. Ad Diyar appelle ainsi le gouvernement à élaborer un plan sérieux contre les circuits économiques illégaux. Il ne s’agit plus seulement d’augmenter les recettes fiscales. Il faut empêcher que la base fiscale continue de se réduire sous l’effet de la concurrence de secteurs qui échappent aux règles.

Le projet de budget 2027 relance le débat sur les priorités de dépenses publiques

Le projet de budget 2027 ouvre un second front économique. Al Sharq du 8 septembre 2026 indique que le Conseil des ministres doit commencer l’examen du projet à partir des estimations préparées par le ministère des Finances. La réunion prévue au Grand Sérail doit permettre au ministre des Finances d’exposer les principales hypothèses avant l’étude détaillée du texte. Al Akhbar du 8 septembre 2026 s’intéresse déjà à l’une des lignes budgétaires les plus contestées : les contributions versées par le Trésor à des organismes et associations à but non lucratif. Le journal affirme que le projet de budget prévoit environ 118 millions de dollars de contributions à ces structures. Par rapport au budget 2026, ces crédits progresseraient de 529,5 milliards de livres libanaises, soit environ 5,3 %. Al Akhbar précise que les contributions comparables atteignaient environ 10 070 milliards de livres dans le budget précédent. Le journal ne conteste pas seulement la hausse. Il remet en cause le principe même de certaines affectations. Son argument est que l’État affirme manquer de moyens pour financer des infrastructures essentielles, tout en maintenant des crédits importants destinés à des organismes privés ou semi-publics. Al Akhbar pose ainsi une série de questions sur la hiérarchie des dépenses. Ces sommes sont-elles plus prioritaires que les investissements dans l’électricité, l’eau ou les énergies renouvelables ? Dans un contexte où le gouvernement cherche à renforcer les recettes et à réduire les déficits, le journal estime que la logique de distribution de fonds à une multitude d’organismes doit être réexaminée. Cette critique renvoie à un débat plus large sur le fonctionnement budgétaire libanais. Une partie des dépenses reste héritée de mécanismes anciens liés à des réseaux politiques ou institutionnels. Or le gouvernement cherche parallèlement à présenter les finances publiques comme entrant dans une phase de discipline accrue. Le projet de budget 2027 devient donc un test. Il doit montrer si les autorités sont capables de réorienter les dépenses vers les infrastructures et les services essentiels, ou si les anciennes structures de financement continueront de peser sur les choix publics. Le contexte rend cet arbitrage encore plus sensible. Les frappes dans le Sud annoncent de nouvelles dépenses de reconstruction. Les besoins sociaux augmentent. Les forces armées et les services publics réclament davantage de moyens. Dans ces conditions, chaque ligne du budget risque d’être examinée au regard de son utilité réelle.

Banque du Liban : responsabiliser les banques sur l’usage des fonds et imposer des plans de sortie

Al Sharq du 8 septembre 2026 consacre une partie importante de sa page économique à une nouvelle démarche de la Banque du Liban visant à renforcer la responsabilité financière des établissements bancaires. Le journal rapporte qu’un nouveau mécanisme impose aux banques concernées de fournir à la Banque centrale un état complet des investissements réalisés avec certains fonds mis à leur disposition. Les établissements doivent détailler la situation actuelle de ces investissements, leur valeur, leur gouvernance et leur mode de gestion. Ils doivent également présenter des plans sérieux, assortis d’échéances précises, pour sortir progressivement de ces investissements et rembourser les sommes dues à la Banque du Liban en dollars américains. L’objectif affiché est de rétablir des principes de responsabilité et de discipline financière. La mesure ne se limite donc pas à une obligation de déclaration. Elle vise à obliger les établissements à expliquer ce qu’ils ont fait des fonds, à déterminer leur valeur actuelle et à établir un calendrier de récupération. Cette démarche prend une importance particulière dans le contexte bancaire libanais. Après plusieurs années de crise financière, le débat public reste dominé par la question des responsabilités entre l’État, la Banque du Liban et les banques commerciales. La nouvelle orientation cherche à réduire l’opacité entourant certaines opérations passées. Elle peut aussi préparer une réévaluation de la situation patrimoniale réelle des établissements. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 évoque de son côté la question des dépôts et souligne que la distinction future entre les fonds nouveaux et les anciens dépôts constituera l’un des éléments les plus sensibles de toute législation bancaire à venir. Cette distinction pourrait déterminer la manière dont les pertes sont réparties, la priorité des remboursements et le traitement des comptes ouverts après le début de la crise. La Banque du Liban, dirigée par Karim Souaid, se trouve donc devant une double exigence. Elle doit restaurer les règles prudentielles tout en participant au règlement du passif hérité des années de crise. Les mesures de transparence sur les investissements constituent une étape technique, mais elles ont une portée politique évidente. Elles touchent directement la question de la responsabilité des banques et de la récupération des fonds.

Salaires, transport et coût de la vie : la Commission de l’indice cherche une formule plus automatique

La question du pouvoir d’achat apparaît dans Al Sharq et Al Binaa du 8 septembre 2026 à travers les travaux de la Commission de l’indice. Le ministre du Travail Mohammad Haidar préside une réunion consacrée au salaire minimum, aux frais de transport, aux allocations familiales et aux relations avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Le ministre reconnaît que la situation économique et sécuritaire pèse simultanément sur les travailleurs et sur les employeurs. L’examen d’une nouvelle hausse du salaire minimum doit être poursuivi à partir d’une étude spécifique. La Commission veut prendre en compte l’évolution du coût de la vie, les conditions économiques et les effets du contexte sécuritaire. Le dossier du transport fait l’objet d’une approche plus précise. Une commission spécialisée doit élaborer une méthode permettant de relier durablement l’indemnité de transport au prix des carburants. Le montant pourrait ainsi augmenter lorsque l’essence devient plus chère et diminuer lorsque son prix recule. Le ministre souhaite sortir d’un système fondé sur des décisions ponctuelles. L’objectif est de créer une règle transparente et prévisible. Cette approche répond à un problème ancien du marché du travail libanais. Les frais de déplacement représentent une part importante du coût quotidien pour les salariés. Lorsque les carburants augmentent rapidement, les ajustements administratifs arrivent souvent avec retard. Une indexation plus automatique permettrait donc de réduire cet écart. Al Binaa du 8 septembre 2026 rapporte également que la Commission examine une hausse des allocations familiales. Les chiffres précis doivent être étudiés lors de la prochaine réunion prévue en octobre. Le ministre Mohammad Haidar insiste sur la nécessité d’évaluer les ressources disponibles avant toute décision. La question du financement reste centrale. Toute hausse des allocations améliore le revenu des ménages, mais elle augmente aussi la charge supportée par les organismes sociaux et les employeurs. Le même débat concerne le salaire minimum. Une augmentation trop faible ne compense pas le coût de la vie. Une hausse trop rapide peut fragiliser certaines entreprises, notamment les petites structures qui subissent déjà la concurrence de l’économie informelle. Les travaux de la Commission illustrent ainsi l’un des principaux dilemmes économiques du pays : protéger le pouvoir d’achat sans accélérer la fermeture ou le passage dans l’informel d’entreprises déjà fragiles.

La protection sociale et les hôpitaux deviennent un autre enjeu économique

Al Sharq du 8 septembre 2026 élargit ce débat aux relations entre les hôpitaux et la Caisse nationale de sécurité sociale. Le ministre du Travail avertit les établissements conventionnés qu’ils doivent respecter leurs engagements envers les assurés. Un hôpital ne peut pas refuser de recevoir un patient couvert par la Caisse ni lui imposer des sommes supplémentaires non prévues par les accords. Le ministre annonce que les services d’inspection suivront les violations signalées. Un établissement qui ne respecte pas son contrat pourrait faire l’objet de mesures juridiques pouvant aller jusqu’à la rupture de la convention. Cette question a une dimension économique directe. Lorsque les tarifs officiels ne couvrent pas les coûts réels, certains hôpitaux cherchent à transférer une partie de la charge sur les patients. Inversement, si les remboursements publics restent insuffisants ou trop lents, les établissements peuvent rencontrer des difficultés financières. La crise du secteur hospitalier se retrouve donc au croisement des finances sociales et du financement de la santé. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mohammad Karaki, est cité comme jouant un rôle central dans le contrôle de ces pratiques. La pression exercée sur les hôpitaux vise à protéger les assurés dans une période où les dépenses de santé deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Le contexte sécuritaire ajoute une contrainte supplémentaire. Les opérations dans le Sud augmentent les besoins médicaux et perturbent le fonctionnement de certains établissements. Les dépenses sociales ne peuvent donc plus être séparées de la situation militaire. Elles font partie des coûts économiques directs de l’instabilité.

Gaz, électricité et financement du logement : plusieurs dossiers cherchent à retrouver une trajectoire normale

Le secteur de l’énergie bénéficie d’une évolution positive rapportée par Al Binaa du 8 septembre 2026. Le gouvernement jordanien approuve les accords nécessaires à l’approvisionnement du Liban en gaz naturel par les infrastructures jordaniennes et syriennes. Le gaz devrait transiter depuis une installation flottante située dans le port d’Aqaba avant de poursuivre son chemin par la Syrie. L’objectif est d’aider le Liban à produire davantage d’électricité. Le projet permettrait aussi à la Jordanie de renforcer sa position comme plateforme régionale d’échanges énergétiques. Cette décision intervient alors que le secteur électrique reste l’un des principaux points faibles de l’économie libanaise. Une amélioration de l’approvisionnement en gaz pourrait réduire certains coûts de production, améliorer le fonctionnement des centrales et limiter le recours à des solutions privées plus coûteuses. Le projet reste toutefois dépendant des conditions politiques, sécuritaires et techniques permettant le transit par la Syrie. Dans un contexte régional aussi instable, l’existence d’un accord ne garantit pas encore une mise en œuvre rapide. Il représente néanmoins l’une des rares nouvelles susceptibles d’améliorer directement une infrastructure essentielle.

Al Sharq du 8 septembre 2026 relève par ailleurs la distinction accordée au Banque de l’Habitat par l’Union internationale des banquiers arabes. L’établissement doit recevoir un prix récompensant son rôle dans le développement du financement du logement au Liban. Son président-directeur général Antoine Habib doit recevoir cette distinction lors d’une cérémonie organisée en Turquie. Le prix récompense le développement des mécanismes de financement résidentiel et l’élargissement de leur accessibilité. Dans un marché immobilier marqué par la crise bancaire et la disparition presque totale du crédit classique pendant plusieurs années, la relance du financement du logement constitue un indicateur intéressant. Elle ne signifie pas que le crédit immobilier a retrouvé son fonctionnement antérieur. Elle montre cependant que certaines institutions tentent de reconstruire des mécanismes de financement ciblés. Le logement reste un enjeu social autant qu’économique. La capacité des ménages à financer l’achat ou la rénovation d’un logement dépend directement de l’évolution des salaires, des taux de financement, du secteur bancaire et de la stabilité du pays.

La guerre renforce toutes les fragilités déjà présentes dans l’économie libanaise

Les informations économiques du 8 septembre 2026 montrent ainsi une économie confrontée simultanément à des problèmes structurels et à une nouvelle dégradation sécuritaire. L’économie parallèle réduit les recettes fiscales et fragilise les entreprises déclarées. Le projet de budget 2027 doit arbitrer entre dépenses héritées, besoins d’infrastructures et nouvelles charges de reconstruction. La Banque du Liban cherche à imposer davantage de transparence aux établissements financiers. La Commission de l’indice tente d’adapter les revenus au coût de la vie. Les organismes sociaux cherchent à défendre les droits des assurés. Le dossier énergétique reste dépendant de partenariats régionaux. Toutes ces réformes se déroulent cependant au moment où les frappes dans le Sud détruisent des logements, déplacent des habitants et perturbent l’activité économique locale. Chaque journée de conflit augmente les besoins de financement public et privé. Elle réduit en même temps la capacité de l’économie à produire des recettes. Le problème central devient donc celui de la marge budgétaire. Plus la guerre dure, plus les réformes financières deviennent difficiles à mettre en œuvre. Or sans ces réformes, l’État dispose de moins de moyens pour absorber le coût économique et social de la guerre.

Justice : réseau de drogue, loi d’amnistie et réforme judiciaire placent les institutions face à l’épreuve de l’exécution

Un vaste réseau de stupéfiants sous enquête et des menaces contre les magistrats

Ad Diyar du 8 septembre 2026 consacre un développement important à une enquête sur un vaste réseau de stupéfiants disposant, selon les informations judiciaires et sécuritaires recueillies par le journal, de ramifications au Liban et à l’étranger. L’affaire prend une dimension particulière parce que les investigations ne se limitent plus à des exécutants ou à des intermédiaires. Elles auraient permis d’identifier des responsables importants et des personnes disposant d’un poids réel dans le fonctionnement du réseau. Ad Diyar indique que l’enquête est suivie par le procureur général près la cour d’appel du Mont-Liban, le juge Sami Sader. Celui-ci aurait donné les autorisations nécessaires pour plusieurs perquisitions et arrestations, y compris lorsque certaines opérations ont dû être réalisées hors du ressort géographique habituel du Mont-Liban. Le dossier a ensuite été transmis au Bureau central de lutte contre les stupéfiants afin de poursuivre les interrogatoires et d’élargir les investigations. Le journal insiste sur ce transfert, car il montre que les autorités judiciaires considèrent l’affaire comme un dossier dépassant une structure locale. L’objectif est désormais de déterminer l’ensemble des relations du réseau, ses circuits de distribution, ses soutiens et les personnes qui participent à ses activités au Liban comme à l’extérieur. La gravité du dossier apparaît surtout dans les événements qui suivent les arrestations. Ad Diyar du 8 septembre 2026 rapporte que le juge Sami Sader ainsi que des officiers chargés de l’enquête ont commencé à recevoir des communications menaçantes. Ces appels proviendraient de numéros étrangers non identifiés. Les enquêteurs cherchent à déterminer l’identité des auteurs et le lien éventuel entre ces menaces et les personnes touchées par les opérations policières. Le calendrier attire particulièrement l’attention des autorités : les appels auraient commencé au moment où les investigations progressaient et où le nombre de personnes visées augmentait. Il n’est donc pas établi, dans les informations publiées, que les menaces proviennent directement du réseau. Cette hypothèse fait cependant partie des pistes étudiées. L’enjeu judiciaire dépasse alors le trafic de stupéfiants lui-même. Il touche la capacité d’un magistrat et des services spécialisés à poursuivre une enquête lorsqu’elle commence à atteindre des individus disposant de moyens suffisants pour exercer des pressions. Les menaces contre un procureur et contre des officiers constituent un indicateur de la difficulté de certains dossiers de criminalité organisée. Elles posent également la question de la protection des enquêteurs et de l’indépendance réelle de l’action judiciaire. Ad Diyar souligne que les investigations se poursuivent malgré ces tentatives d’intimidation. Les autorités cherchent à identifier tous les acteurs impliqués, mais aussi à établir si les appels constituent une tentative organisée visant à infléchir ou ralentir la procédure. Dans une justice régulièrement critiquée pour la lenteur de certaines enquêtes, ce dossier est donc suivi comme un test de la capacité des institutions à maintenir une procédure lorsqu’elle devient politiquement ou sécuritairement sensible.

La nouvelle loi d’amnistie soulève des difficultés d’application jusque dans la magistrature

Al Joumhouria du 8 septembre 2026 réserve une large place à la nouvelle loi d’amnistie et, surtout, aux difficultés juridiques qu’elle pourrait créer dès son entrée en vigueur. Le procureur général près la Cour de cassation, le juge Ahmad Rami Al Hajj, explique au journal que plusieurs dispositions du texte sont suffisamment ambiguës pour nécessiter une clarification rapide de la part des autorités judiciaires. Son intervention est particulièrement importante, car elle ne conteste pas seulement l’opportunité politique de la loi. Elle s’intéresse à sa mise en œuvre concrète par les procureurs, les juges d’instruction et les juridictions de jugement. Ahmad Rami Al Hajj relève d’abord le manque de précision de certaines expressions. Il cite notamment le terme de « corruption financière », qui peut recevoir plusieurs interprétations. Selon le sens adopté, la notion pourrait viser une multitude de comportements différents, allant de l’obtention d’un avantage lié à une fonction publique à d’autres formes de bénéfices matériels. Le magistrat estime donc qu’un texte d’amnistie doit être suffisamment précis pour permettre à l’ensemble des juridictions d’appliquer les mêmes règles. Il soulève aussi la question des infractions de meurtre. La loi exclut certaines formes d’homicide volontaire, mais le traitement des tentatives de meurtre, des homicides commis sans intention directe ou de certaines infractions ayant entraîné la mort n’apparaît pas avec la même clarté. Le risque est alors de voir des tribunaux adopter des interprétations différentes pour des situations comparables. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 rapporte également les interrogations d’Ahmad Rami Al Hajj sur la notion de récidive. Le magistrat rappelle que, juridiquement, la récidive suppose normalement l’existence d’une condamnation devenue définitive. Or certaines formulations du texte pourraient permettre des lectures divergentes sur ce point. Une autre difficulté concerne les délits de falsification et de contrefaçon. Le procureur souligne que certains mots employés par le législateur ne correspondent pas toujours exactement aux catégories habituelles du droit pénal. Cela peut sembler technique, mais l’amnistie produit des conséquences immédiates sur la situation de personnes détenues ou condamnées. Une ambiguïté de vocabulaire peut donc déterminer si un détenu est libéré ou reste en prison.

Le problème devient encore plus complexe lorsque la loi aborde les « crimes liés aux fonds des déposants ». Ahmad Rami Al Hajj indique à Al Joumhouria du 8 septembre 2026 que cette expression ne correspond pas à une catégorie pénale clairement définie dans les codes concernés. Le magistrat aurait préféré que le législateur cite précisément les infractions et les articles visés. La question n’est pas secondaire dans un pays où la crise bancaire et les pertes des déposants restent au centre du débat politique et judiciaire. Une formule trop générale peut conduire à inclure ou exclure des faits de manière imprévisible. Le magistrat s’arrête aussi sur la partie du texte consacrée à la réduction des peines. Selon lui, la loi mélange dans une certaine mesure deux mécanismes différents : l’amnistie générale et la réduction de peine. Or les autorités chargées d’appliquer la réduction ne sont pas clairement identifiées. Le texte ne précise pas suffisamment si le calcul doit être effectué par les parquets, par une commission spécialisée, par les greffes des centres de détention ou par une autre instance. Il ne définit pas non plus avec précision la procédure que doivent suivre les condamnés pour bénéficier de la mesure. Pour le procureur, ces lacunes rendent indispensable une intervention de la magistrature supérieure. Il indique qu’il doit soumettre sa lecture au Conseil supérieur de la magistrature et prévoit une réunion avec les procureurs afin d’unifier les modalités d’application. L’objectif est d’éviter que chaque juridiction interprète seule les dispositions et que des personnes placées dans des situations similaires bénéficient de traitements différents. Al Joumhouria résume la critique en évoquant des dispositions si obscures qu’elles nécessiteraient presque de « déchiffrer » le texte avant de pouvoir l’appliquer. Derrière cette formule, le problème est institutionnel : une loi votée pour régler une crise carcérale et corriger certaines situations judiciaires peut produire une nouvelle insécurité juridique si ses mécanismes ne sont pas clairement définis.

Une amnistie politiquement consensuelle mais juridiquement fragile

La loi d’amnistie ne se réduit cependant pas à ses défauts de rédaction. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 rappelle qu’elle intervient après une très longue période sans texte comparable et qu’elle possède plusieurs objectifs politiques et sociaux importants. L’un d’eux concerne la surpopulation carcérale. Les prisons libanaises sont confrontées depuis des années à un niveau d’occupation très élevé. Une amnistie peut donc réduire rapidement le nombre de détenus et soulager des établissements incapables d’assurer correctement leur mission. Le journal souligne aussi que le texte peut mettre fin à certaines situations considérées comme injustes, notamment lorsque des condamnations ou des détentions se sont prolongées dans un contexte politique profondément modifié depuis les faits. La loi a donc obtenu un niveau notable d’accord politique. C’est précisément ce consensus qui explique, selon l’analyse de Al Joumhouria, pourquoi le contrôle juridique de certaines dispositions n’a peut-être pas été suffisamment rigoureux avant le vote. Le compromis politique a permis l’adoption du texte, mais il a aussi laissé subsister des formulations générales, parfois contradictoires. Cette tension entre objectif politique et sécurité juridique constitue le cœur du dossier. Une amnistie doit produire des effets rapides. Pourtant, si les juridictions doivent interpréter pendant plusieurs semaines chaque terme du texte, les libérations elles-mêmes peuvent devenir source de contentieux. Il faut également éviter que des personnes condamnées pour des faits graves bénéficient d’une mesure qui n’était pas envisagée par le législateur. À l’inverse, des détenus correspondant clairement à l’objectif politique de la loi ne doivent pas rester emprisonnés à cause d’une interprétation particulièrement restrictive. Ahmad Rami Al Hajj insiste donc sur la nécessité d’unifier la pratique judiciaire. Ce travail doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature et par le parquet général près la Cour de cassation. Le dossier illustre une difficulté récurrente de la justice libanaise : la législation peut être profondément influencée par les compromis politiques, alors que les tribunaux doivent ensuite transformer ces compromis en règles applicables à des situations individuelles. Le débat sur l’amnistie devient ainsi un débat sur la qualité de la production législative elle-même.

Annahar du 8 septembre 2026 relève que le projet de contestation du texte provoque également des tensions politiques. Le Courant patriotique libre étudie la possibilité d’un recours, tandis que certaines voix dans le Nord avertissent que cette démarche pourrait avoir un coût électoral. La question judiciaire retrouve donc immédiatement sa dimension politique. Les partisans de l’amnistie invoquent la nécessité de mettre fin à des détentions qu’ils jugent injustes et de réduire la pression sur les prisons. Les opposants craignent que certaines dispositions ne conduisent à effacer des responsabilités pénales graves. Le débat se situe ainsi entre trois impératifs : soulager le système carcéral, garantir l’égalité devant la loi et protéger les droits des victimes. Le texte voté doit désormais démontrer qu’il peut satisfaire ces trois exigences sans produire de contradictions supplémentaires.

Réforme judiciaire et lutte contre la corruption : Paris soutient le chantier libanais

La visite à Beyrouth du ministre français de la Justice Gérald Darmanin introduit un autre volet dans la rubrique judiciaire. Ad Diyar du 8 septembre 2026 rapporte que le responsable français rencontre Joseph Aoun, Nabih Berri, Nawaf Salam ainsi que le commandant de l’armée. Le cœur judiciaire de son déplacement concerne la coopération entre les ministères de la Justice français et libanais, le soutien aux réformes et l’indépendance de la magistrature. Gérald Darmanin affirme que le Liban peut compter sur la France pour accompagner le processus engagé. Il considère que la mise en œuvre des réformes constitue une condition importante pour renforcer la souveraineté et l’indépendance du pays. Al Binaa du 8 septembre 2026 rapporte également que le ministre français salue plusieurs réformes judiciaires réalisées au Liban et réaffirme la disponibilité de Paris pour poursuivre la coopération. La rencontre avec Nawaf Salam porte plus précisément sur le renforcement de l’indépendance judiciaire et sur le travail commun entre les deux ministères. Ces échanges donnent une dimension internationale à un chantier qui reste essentiellement intérieur. Les réformes de la justice sont désormais liées à la crédibilité générale de l’État et à sa capacité d’obtenir un soutien extérieur. Un système judiciaire indépendant est présenté comme une condition de la reconstruction institutionnelle, mais aussi de la confiance financière et politique.

Le président Joseph Aoun relie lui-même directement la justice à la lutte contre la corruption. Ad Diyar du 8 septembre 2026 rapporte qu’il fait de cette lutte une priorité dans la construction de l’État. Al Liwaa du 8 septembre 2026 cite une déclaration dans laquelle le chef de l’État compare la lutte contre la corruption à une guerre menée parallèlement à celle du Sud. Il souligne toutefois que l’adversaire est plus difficile à identifier lorsqu’il se trouve à l’intérieur des institutions ou des mécanismes administratifs. Joseph Aoun met en avant le gouvernement numérique et le développement du système judiciaire comme deux moyens essentiels de réduire les possibilités de corruption. La numérisation permettrait de diminuer les interactions opaques, tandis qu’un appareil judiciaire plus indépendant doit améliorer la responsabilité et les poursuites. La rencontre avec Transparency International renforce cette orientation. Le président propose également d’introduire la sensibilisation à la probité dans les programmes éducatifs. Cette approche dépasse les seules poursuites pénales. Elle cherche à faire de la prévention et de la transparence des éléments permanents de la politique publique.

Une justice confrontée simultanément au crime organisé, aux ambiguïtés législatives et à la réforme de l’État

Les dossiers judiciaires du 8 septembre 2026 dessinent ainsi une image cohérente des difficultés rencontrées par le système. Dans l’affaire du réseau de stupéfiants, le problème est celui de la capacité des magistrats et des enquêteurs à poursuivre une procédure lorsqu’ils subissent des menaces. Dans la loi d’amnistie, la difficulté vient de la qualité du texte adopté et de la nécessité d’empêcher des interprétations contradictoires. Dans le chantier de la réforme, l’enjeu est plus large : il s’agit de garantir l’indépendance des juges et de faire de la justice un instrument central de la lutte contre la corruption. Ces trois niveaux se rejoignent autour d’une même question, celle de l’autorité réelle de l’État. Une enquête pénale ne peut aboutir si les menaces font reculer les institutions. Une loi ne peut atteindre son objectif si ses termes ne sont pas suffisamment précis pour être appliqués de façon uniforme. Une stratégie contre la corruption ne peut être crédible si les tribunaux ne disposent pas de l’indépendance, des moyens et des procédures nécessaires. La presse du 8 septembre montre donc une justice placée devant une série d’épreuves concrètes. Le réseau de stupéfiants teste sa capacité de résistance aux pressions. L’amnistie teste sa capacité d’interprétation et de coordination. Les réformes testent enfin la volonté politique de transformer durablement le fonctionnement judiciaire.

Société : école publique, déplacements dans le Sud et protection sociale sous une pression croissante

L’école publique réorganise son réseau sur fond de contraintes financières

La rentrée scolaire ouvre un débat sensible sur l’avenir de l’enseignement public. Al Akhbar du 8 septembre 2026 consacre une enquête détaillée à la réorganisation de plusieurs écoles et lycées publics. Le ministère de l’Éducation récuse les termes de fermeture ou de fusion généralisée. Il présente plutôt son intervention comme une réorganisation destinée à mieux répartir les ressources humaines et financières. Plusieurs établissements fonctionnent avec un nombre très faible d’élèves. D’autres occupent des bâtiments loués à des prix élevés alors qu’un établissement public disposant de capacités d’accueil existe à proximité. Dans certains cas, plusieurs écoles se trouvent à quelques kilomètres, voire dans un même secteur. Le ministère estime que le maintien de toutes ces structures dans leur configuration actuelle ne correspond plus aux besoins réels. La question est cependant très sensible. Derrière une opération présentée comme une rationalisation budgétaire apparaît la crainte d’un recul supplémentaire de l’école publique. Al Akhbar du 8 septembre 2026 rapporte les réserves suscitées par le projet. Certains redoutent que la recherche d’économies ne devienne progressivement un moyen de réduire le réseau public sans mettre en place une stratégie parallèle pour le renforcer. Le ministère affirme pourtant ne pas utiliser le nombre d’élèves comme seul critère. Les établissements examinés ont notamment été répartis entre ceux accueillant trente élèves ou moins et ceux comptant entre trente et cinquante élèves. Chaque situation est ensuite étudiée séparément. Le coût du bâtiment, les dépenses de fonctionnement, le nombre d’enseignants nécessaires, la présence d’autres écoles publiques à proximité et leur capacité d’accueil sont pris en compte. La structure pédagogique elle-même intervient dans la décision. Une école peut conserver certains cycles qui fonctionnent correctement tout en réorganisant ceux dont les effectifs se sont effondrés. Le directeur de l’enseignement primaire au ministère, Georges Daoud, explique que le travail sur ce dossier a commencé environ deux ans auparavant. Il ne s’agit donc pas d’une décision improvisée à l’approche de la rentrée 2026-2027. Le ministère cherche à corriger des déséquilibres accumulés au fil du temps.

La situation de certains bâtiments illustre toutefois les contradictions de la gestion publique. Al Akhbar du 8 septembre 2026 cite le cas d’un établissement dont le loyer avait été ramené à 18 000 dollars, mais dont les élèves doivent finalement être transférés dans une école voisine installée dans un bâtiment appartenant à l’État. Le journal relève qu’environ 400 000 dollars avaient auparavant été consacrés à la rénovation du bâtiment loué. La question dépasse donc le principe de la réorganisation. Elle porte sur la manière dont les investissements publics ont été décidés et sur leur cohérence dans le temps. À Beyrouth, la réorganisation prend une autre forme. Le complexe éducatif koweïtien, propriété de l’État et construit grâce à des fonds koweïtiens, permet de regrouper plusieurs établissements. Al Akhbar indique que six écoles, notamment de Basta, Tariq Al Jadida, Malik Saoud et Ras Al Nabeh, ont été transférées dans cet ensemble. Elles sont désormais réparties sous deux administrations, l’une pour les écoles utilisant principalement l’anglais et l’autre pour celles utilisant le français. Cette opération permet de réduire le nombre de structures administratives tout en maintenant l’enseignement. Elle montre cependant à quel point la crise de l’école publique est devenue une question de gestion des ressources rares. La baisse des effectifs dans certains établissements, la crise économique, le coût des loyers et la disponibilité des enseignants obligent le ministère à revoir une carte scolaire qui s’est constituée au fil de plusieurs décennies. La difficulté sera d’éviter que cette rationalisation ne réduise l’accès à l’école dans les régions où les familles disposent de peu d’alternatives.

Dans le Sud, les déplacements de population gagnent à nouveau du terrain

La situation dans le Sud constitue l’autre grande question sociale du jour. La multiplication des frappes ne produit pas uniquement des morts et des destructions matérielles. Elle provoque de nouveaux déplacements de population et remet en cause le retour durable des habitants dans plusieurs localités. Al Joumhouria du 8 septembre 2026 rapporte un mouvement important de départ depuis les secteurs frappés vers Saïda et Beyrouth. Les bombardements de Nabatiyeh, Kfar Rumman, Arabsalim et des zones environnantes créent une nouvelle incertitude pour des familles déjà confrontées aux conséquences des précédentes phases du conflit. Annahar du 8 septembre 2026 signale également une forte circulation de familles quittant les villages du caza de Nabatiyeh après les avertissements israéliens et l’intensification des bombardements. Cette mobilité n’est pas toujours un déplacement définitif. Certaines familles quittent leur domicile pour quelques heures ou quelques jours, dans l’attente d’une amélioration. Mais la répétition des alertes transforme progressivement ces départs provisoires en un mode de vie instable. Les habitants doivent décider chaque jour s’ils peuvent rester, revenir ou envoyer leurs enfants ailleurs. L’impact dépasse donc les seules zones directement bombardées. Les localités d’accueil doivent absorber de nouvelles familles. Les déplacements augmentent les dépenses de transport et de logement. Ils perturbent l’activité professionnelle et la scolarité. Ils accroissent aussi la dépendance à l’égard des réseaux familiaux et des mécanismes d’aide.

Al Sharq du 8 septembre 2026 donne une mesure particulièrement concrète de la destruction dans la localité de Mansouri. Selon le journal, environ les deux tiers des maisons y sont désormais détruits, tandis que le tiers restant serait devenu inhabitable. Cette donnée montre pourquoi la question du déplacement ne peut être traitée uniquement comme une conséquence temporaire des opérations militaires. Lorsque l’habitat est détruit à cette échelle, le retour des habitants suppose des travaux considérables et un financement qui n’est pas encore garanti. Les frappes touchent aussi des secouristes. À Kfar Rumman, plusieurs journaux rapportent la mort de membres des services de secours. Al Binaa du 8 septembre 2026 revient notamment sur la mort de Hiba Ali Sabbah, employée du ministère du Travail à Nabatiyeh, tuée avec des membres de sa famille. Le ministre du Travail Mohammad Haidar lui rend hommage et condamne l’attaque contre des civils. Le ministère décide également d’un arrêt symbolique du travail au moment de ses funérailles. Au-delà de la dimension institutionnelle, cet épisode illustre la manière dont les pertes traversent désormais la société locale. Les victimes sont des familles, des salariés de l’administration, des secouristes et des enfants. La frontière entre le front militaire et la vie civile devient de plus en plus ténue.

La perspective d’une zone de sécurité menace le retour durable dans les villages frontaliers

La question sociale du déplacement prend une dimension encore plus profonde avec les informations concernant une éventuelle nouvelle zone de sécurité israélienne. Annahar du 8 septembre 2026 examine les conséquences d’une bande pouvant atteindre deux à quatre kilomètres de profondeur à l’intérieur du territoire libanais. Une telle configuration affecterait directement plus d’une dizaine de villages ou parties de villages. Le journal cite notamment Naqoura, Dhayra, Alma Al Chaab, Aita Al Chaab, Yaroun, Maroun Al Ras, Bint Jbeil, Aitaroun, Blida, Mais Al Jabal, Houla, Markaba, Adaisseh, Kfar Kila, Wazzani, Khiam, Kfar Chouba et Chebaa parmi les secteurs susceptibles d’être concernés à des degrés différents. L’enjeu social est considérable. Une occupation ou une interdiction durable d’accès ne signifie pas seulement une perte territoriale. Elle empêche des familles de retrouver leurs maisons, leurs terres agricoles, leurs commerces et leurs réseaux de voisinage. Elle peut aussi transformer un déplacement temporaire en déracinement de longue durée. Les populations du Sud ont déjà connu plusieurs vagues de départ et de retour. La création d’une zone durablement inaccessible modifierait ce cycle. Elle créerait une catégorie d’habitants dont le village existe juridiquement mais ne serait plus accessible dans la vie quotidienne.

Cette perspective touche directement l’agriculture. Une partie importante des terres situées dans les villages frontaliers est utilisée pour l’olivier, le tabac ou d’autres cultures. L’impossibilité d’accéder aux champs prive les familles de revenus même lorsque leur maison n’est pas détruite. La destruction des routes et des infrastructures aggrave encore cette situation. La dimension sociale du conflit ne peut donc être séparée de son coût économique. Une famille déplacée perd souvent simultanément son logement, une partie de son revenu et l’accès à certains services. Les discussions sur la reconstruction deviennent alors centrales. Pourtant, les sources du 8 septembre montrent que la question du financement reste largement suspendue à l’évolution des négociations et de la situation militaire. Tant que les limites de la future zone de sécurité restent incertaines, il est difficile d’engager des travaux durables. La population se retrouve ainsi prise entre une urgence immédiate et une reconstruction impossible à planifier.

Salaires et transport : les ménages attendent de nouveaux mécanismes de protection

Les conditions de vie ne sont pas seulement affectées par la guerre. Al Binaa du 8 septembre 2026 rapporte que la Commission de l’indice examine plusieurs dossiers directement liés au pouvoir d’achat. Le ministre du Travail Mohammad Haidar indique que le salaire minimum fera l’objet d’une nouvelle étude tenant compte des conditions économiques, sécuritaires et sociales ainsi que de l’augmentation du coût de la vie. Le gouvernement ne présente donc pas encore un montant précis. Il reconnaît toutefois que le niveau actuel des revenus doit être réexaminé. La situation des salariés est compliquée par la hausse des coûts de transport. La Commission décide ainsi de créer un groupe spécialisé chargé d’élaborer une méthode permanente liant l’indemnité de transport au prix des carburants. L’objectif est que cette indemnité augmente lorsque le prix de l’essence progresse et diminue lorsqu’il recule. Ce mécanisme permettrait d’éviter les longues périodes pendant lesquelles le montant versé aux salariés ne correspond plus au coût réel des déplacements. Dans un pays où les transports collectifs restent limités, le prix du carburant a un effet direct sur la capacité à se rendre au travail.

La Commission examine également une éventuelle hausse des allocations familiales. Les chiffres disponibles doivent être présentés lors de la prochaine réunion, prévue en octobre. Mohammad Haidar souligne que la décision devra tenir compte des ressources disponibles. Cette prudence montre les limites de la politique sociale actuelle. Les autorités reconnaissent l’augmentation des besoins, mais doivent composer avec les capacités financières des entreprises et des organismes sociaux. Les employeurs subissent eux aussi la hausse des coûts. Le défi consiste donc à améliorer les revenus sans provoquer de nouvelles difficultés pour les entreprises formelles. Cette tension est renforcée par l’importance de l’économie informelle. Les salariés déclarés et leurs employeurs supportent des charges sociales auxquelles échappe une part importante de l’activité. La protection sociale dépend pourtant précisément de ces contributions. La progression de l’informel fragilise donc les mécanismes destinés à aider les ménages.

Les assurés sociaux au centre d’un bras de fer avec certains établissements hospitaliers

La santé constitue un autre volet de la pression sociale. Al Sharq du 8 septembre 2026 rapporte que le ministre du Travail intervient sur les relations entre les hôpitaux conventionnés et la Caisse nationale de sécurité sociale. Mohammad Haidar rappelle qu’un établissement lié par convention à la Caisse doit respecter les droits des assurés. Il ne peut refuser arbitrairement de recevoir un patient couvert ni lui imposer des paiements supplémentaires contraires aux accords en vigueur. Le ministère annonce que les services d’inspection suivront les plaintes et que les établissements en infraction pourront faire l’objet de mesures allant jusqu’à la rupture de leur convention. Cette intervention répond à une difficulté persistante depuis la crise financière. Les écarts entre les tarifs, les coûts hospitaliers et les remboursements ont régulièrement conduit à des tensions entre établissements, patients et organismes publics. Les familles peuvent se retrouver contraintes de verser des sommes importantes avant d’obtenir des soins pourtant théoriquement couverts.

La question dépasse donc le fonctionnement administratif de la Caisse. Elle concerne l’accès effectif aux soins. Pour un salarié dont le revenu reste faible, une demande de paiement supplémentaire peut suffire à retarder une hospitalisation. Le ministre cherche à réaffirmer le principe selon lequel l’assurance sociale doit donner accès au service prévu par la convention. Mais la durabilité de cette politique dépend aussi de la situation financière des établissements et de la Caisse. La guerre dans le Sud ajoute une pression supplémentaire au système de santé. Les blessés des bombardements doivent être pris en charge alors que certaines infrastructures locales fonctionnent dans un environnement dangereux. La mort de secouristes rappelle également que les acteurs chargés de l’assistance ne sont pas eux-mêmes protégés des opérations militaires. Santé publique et sécurité se retrouvent ainsi directement liées.

Le coût humain du conflit dépasse les statistiques de victimes

Les journaux du 8 septembre 2026 permettent enfin de mesurer la destruction d’un patrimoine social et culturel qui accompagne les pertes humaines. Annahar rapporte la destruction par une frappe israélienne de la maison de l’ancien député et ancien président du Conseil culturel du Liban-Sud Habib Sadek, à Kfour dans le caza de Nabatiyeh. Le bâtiment n’était pas seulement une résidence. Il contenait des manuscrits, des archives, des tableaux et des sculptures accumulés pendant plusieurs décennies. Il était devenu un lieu de rencontre pour des écrivains, artistes et musiciens. Annahar cite notamment une œuvre du peintre Nazem Irani et rappelle les liens de Habib Sadek avec Marcel Khalifé et Oumeima Khalil. La destruction prend donc une dimension collective. Elle efface une partie de la mémoire culturelle du Sud au moment même où les villages perdent leurs maisons et leurs habitants.

Cette situation illustre l’élargissement progressif du coût social de la guerre. Les bilans quotidiens recensent les morts et les blessés. Ils ne mesurent pas la perte d’un emploi, l’interruption d’une année scolaire, l’éloignement d’une famille de son village, la disparition d’archives ou l’impossibilité d’exploiter une terre agricole. La société libanaise affronte en parallèle des difficultés qui existaient avant la nouvelle escalade : fragilité de l’école publique, pouvoir d’achat réduit, financement incertain de la protection sociale et accès inégal aux soins. Les frappes ne remplacent pas ces crises. Elles s’y ajoutent. Pour les habitants les plus exposés, notamment dans le Sud, elles les transforment en une même réalité quotidienne : trouver un logement sûr, maintenir les enfants à l’école, conserver un revenu et accéder aux soins tout en ignorant quand un retour durable sera possible.

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