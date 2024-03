Le Hezbollah a indiqué par un communiqué avoir tiré plus de 100 roquettes contre le Nord d’Israël en représailles au bombardement par les avions de chasse israéliens de la ville de Baalbeck dans l’est du Liban. Ce raid, à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau des ruines romaines, avait fait un mort parmi les civils.

Selon le communiqué du Hezbollah:

“En soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à leur vaillante et honorable résistance, et en réponse aux attaques israéliennes contre notre peuple, nos villages et nos villes, dont la dernière se trouve à proximité de la ville de Baalbek et du martyre d’un citoyen, les moudjahidines de la Résistance islamique ont été bombardés à 7h00 le mardi 12 3-2024, le quartier général du Commandement de la défense aérienne et des missiles dans la caserne de Kila, la base de missiles et d’artillerie à Yoav et l’artillerie dispersée dans son voisinage avec plus d’une centaine de cent roquettes Katyusha”.

Par ailleurs, un nouveau raid israélien a visé les alentours de la ville d’Ayta al-Shaab au Sud du Liban.