Le Premier Ministre Libanais Hassan Diab a indiqué ce mercredi, à l’issue d’une sommet économique au Grand Sérail, en présence de plusieurs ministres, du gouverneur de la Banque du Liban et de responsables financiers et bancaires, qu’il existe plusieurs méthodes pour sortir le Liban de la crise économique et financière que traverse actuellement ce pays.

Cet atelier est une partie complémentaire à la rédaction de la déclaration de politique car il devrait être la base de la déclaration … en raison de la finesse de la phase actuelle ainsi que des différentes formes de crise financière et de ses conséquences.

(…)

La situation ne peut pas gérer les théories et les expériences et nous devons donc avoir une vision scientifique et réaliste

Durant cette région, le gouverneur de la BDL a présenté l’état financier du Liban, selon le communiqué, qui ne donne pas plus de détails.

Ainsi, un plan économique devrait être mis en place via une coopération entre autorité gouvernementale, monétaire et banques libanaises. Ce dernier pourrait être présenté lors de la session parlementaire dédicacée à la lecture de la déclaration gouvernementale et au vote de confiance.

Cette information intervient alors que le Liban vient tout juste d’entériner son budget 2020 qui prévoit une réduction des déficits à 7% cette année, contre 7.6% pour le budget 2019. Cependant, les études préliminaires indiquent que cet objectif n’a pas été atteint, le déficit budgétaire étant estimé à 11.9% suite à une importante chute des revenus en raison de la crise économique.