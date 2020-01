Nommée Ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Hassan Diab, Varti Ohanian est la benjamine de cette équipe, puisque née à Bourj Hammoud en 1984. Elle appartient au parti Tashnaq.

Elle est titulaire du bac libanais en sociologie et économie en 2002, puis d’un BA en science sociale et en éducation de l’Université Libanaise. Elle obtiendra également un diplôme de gestion de projets de l’Université Haigazian.

Varti Ohanian commencera sa carrière professionnelle en 2006 jusqu’en 2008 e, étant assistance sociale de l’Orphelinat Arménien de Byblos, et parallèlement de 2007 jusqu’en 2008, en étant assistante sociale du diocèse arménien au Liban, puis entre 2013 et 2017, elle sera conseillère sociale et coordinatrice administrative au sein de l’union des travailleurs sociaux de la communauté arménienne au Liban.

À Partir de 2017, elle sera nommé directrice du centre pour l’éducation et la réhabilitation de cette même association.