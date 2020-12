5 minutes à lire

Par Amar Djerrad

CITATION tirée du FB de Rachad (pour faire la promotion de son livre contre le Dr Ahmed Bensaada) :

« Bensaada, dont la théorie complotiste anti-hirak a été démolie par notre dernier ouvrage, interpelle Karim Tabbou dans une lettre ouverte pour prôner la non-ingérence dans les affaires internes du pays. Nous pouvons lui retourner la même requête, lui qui est membre d’une organisation française spécialisée dans l’espionnage (CF2R) et aussi membre d’une organisation française CIGPA – tendance « droite dure » – qui est en partie sponsorisée par l’argent Emirati via les organisations du criminel Mohammed Dahlan (chien de Garde de la pétromonarque Emirati Ben Zayed). Les deux organisations sont activement engagées contre les éveils populaires dans les pays nord-africains et moyen-orientaux. »

QUELQUES REMARQUES aux lecteurs qui peuvent être trompés :

– Rachad montre, ici, qu’il est pour l’ingérence de l’Union Européenne dans les affaires de l’Algérie !

– Rachad reconnait donc, lui-même, que ces « deux organisations (CF2R et CIGPA) » sont contre « les éveils populaires » (appellation de Rachad pour la Syrie, Libye, Egypte, Tunisie et Algérie) ; « Printemps arabes » ou « révolutions colorées » pour ces 2 organismes et le livre de Bensaada surtout « Arabesque$ – enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes », 2015 !

– Bensaada n’a jamais été membre ni de CF2R, ni de la CIGPA, même si son nom figure sur le site de la cigpa ! En plus, la moindre des choses à faire, pour des intellectuels, est de faire le geste de lire leur « qui sommes-nous ? » avant de balancer des faussetés pour tromper !

– CF2R (Centre Français de Recherche sur le Renseignement) est un organisme que dirige Eric Denécé, un fervent défenseur des causes arabes. Il est connu pour ses positions fermes contre l’agression de certains pays arabes, en particulier la Syrie et la Libye, dans le cadre du funeste « Printemps arabe » que vénèrent les islamistes ! Rachad soutenant ces « Printemps », on comprend ses attaques contre CF2R (comme d’ailleurs des officines françaises et leur presse mainstream). Un rapport fait par ce centre de recherche français publié en janvier 2012 est intitulé « Syrie, une libanisation fabriquée ». Rachad ment donc !

– CIGPA (Centre International de Géopolitique et de Prospective Analytique) n’est pas une « organisation française » ! Un autre mensonge ! C’est un think Tank que dirige le Dr et Philosophe tunisien Mezri HADDAD qui est connu, entre autres, pour son anti-impérialisme, anti-intégrisme, anti-frères musulmans, anti-Erdogan ! Normal que Rachad (affilié à l’international islamiste et à Moutamar el Oumma, sis en Turquie, dont le chef est l’idéologue des terroristes de Syrie Hakem al-Mutairi secondé par Hassen Eddeqi, ex qaidistes), soit contre Mezri HADDAD et son CIGPA !

– « Mohammed Dahlan (chien de Garde de la pétromonarque Emirati Ben Zayed) » ? Un « criminel » ? Mensonge encore ! Mohammed Dahlan est un homme politique palestinien, emprisonné 11 fois par les Israéliens pour son appartenance au mouvement Fatah, ex-chef des Forces de Sécurité Préventive de la bande de Gaza nommé par Yasser Arafat ! Rachad est contre parce les « Emirates » et Dahlan sont contre « les frères musulmans » et Erdogan le promoteur du nouveau Califat par le truchement de « moutamar el Oumma ».

– CECI POUR MONTRER où peuvent aller les mensonges et les manipulations de « Rachad » … jusqu’à vous faire passer la saleté pour de la pâtisserie et vice versa… jusqu’à vous faire croire que des organisations connues pour leur « anti-impérialisme, anticolonialisme ou anti-sionisme » sont pro-impérialistes, pro-colonialistes ou pro-sionistes ! Eux qui résident dans cette Europe, bénéficiant de toutes les commodités, y compris protection, bien qu’ils ne cessent de la considérer en le criant « pays de la mécréance » ! Curieux non ?

A propos du livre de Rachad intitulé « En défense du Hirak : déconstruction du complotisme contre-révolutionnaire » préfacé par le tunisien Moncef Marzouki un adepte des « frères » et ami du Makhzen. Ils se sont mis à 10 pour répondre au « kouteyb » (opuscule) de Bensaada. Il faut être bien affligé et dérouté pour le faire !

Globalement, par ce livre, « Rachad » tente de prouver au monde qu’ils sont pour la « démocratie », pour les « libertés » et les « droits de l’homme » puisque ces valeurs sont « intrinsèques à l’Islam » ! « Rachad » veut démontrer qu’ils n’ont jamais été « terroristes » (ou soutenus le terrorisme) ; que c’est l’Armée algérienne, par ses généraux, qui sont à l’origine des massacres en Algérie après le « coup d’état de 1992 ». C’est l’Armée qui a tué les algériens durant la décennie selon ce mouvement. Rachad assure que s’ils seront au pouvoir, ils garantiront tous les droits aux algériens par un « Houkm errachid » (gouvernance bien guidée), contrairement aux pouvoirs qui se sont succédé en Algérie !

Sur le livre de Bensaada, celui de Rachad n’apporte absolument aucune contre-preuve ! Il n’a rien « déconstruit » ! Que de la médisance contre l’auteur et contre les auteurs de la préface et de la postface, Nehmé et Labévière, et contre tous ceux qui soutiennent son foudroyant livre « Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ». Oui son livre fait mal aux menteurs, manipulateurs et félons !

Ce qui est drôle, c’est que le livre de Bensaada vise des « démocrates » algériens qui ont eu des liens avec la NED/CIA et c’est Rachad qui vient à la rescousse par un livre ! Le livre de Bensaada vise d’autres personnes, alors que c’est « Rachad » qui feint le sentiment d’en être éprouvé !

Curieuse attitude !

A.D