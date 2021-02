« Racines » est un projet solidaire autour de l’amitié Franco-Libanaise et des racines anciennes qui unissent le pourtour Méditerranéen, à travers notamment la culture millénaire de la vigne.



Pourquoi un projet autour du vin ?

La viticulture au Liban remonte aux premiers temps de l’agriculture, plusieurs milliers d’années avant l’ère commune.

Avant les Romains, avant les Grecs, les Phéniciens, ancêtres des Libanais, avaient déjà accosté sur l’ancienne île de Gruissan, depuis rattachée au continent, ils lui avaient même donné un nom : La Lycie.

C’est cette histoire que ces deux amis Œnologues, associés déjà dans le projet « Le Cartel », ont voulu nous raconter à travers ce vin, réalisé en partenariat avec Frédéric Vrinat, à la « Cave de Gruissan », http://www.cavedegruissan.fr, dans l’Aude, et avec l’appui logistique et financier de l’association « Les Amis du Liban » de Toulouse.

« Le Cartel » est une production confidentielle de vins du sud de la France issus de parcelles sélectionnées et vinifiées par deux amis œnologues : Fredi Torres et Jean-Rémi Mourad http://www.lecartelvin.com.

La solidarité n’est pas un vain mot dans l’Aude, hier durablement touchée par des catastrophes naturelles, et c’est aujourd’hui aussi un peu de l’immense solidarité reçue, que la cave Audoise souhaite renvoyer au Liban à travers son implication dans le projet.

« Racines » c’est également un grand vin, dans le soin que nous avons apporté à son élaboration, et en premier lieu dans le choix de son terroir de coteaux calcaires arides, entre mer et montagne, des paysages qui ne sont pas sans rappeler ceux du Liban, dans le choix de son cépage également : Le Marselan, cépage métis de Cabernet-Sauvignon, typique des Terroirs de l’Ouest, et de Grenache, emblématique du sud-est de la France, autre clin d’œil en somme aux liens qui unissent l’Est et l’Ouest, l’Orient et l’Occident, mais surtout, « grand » dans les ambitions que nous avons voulu y associer, celle de l’union des peuples, des racines communes, et de la solidarité.

L’ensemble des fonds collectés dans le cadre de ce projet seront reversés via « Les Amis du Liban Toulouse » https://www.amisduliban-toulouse.org/ à des associations de terrain œuvrant à la reconstruction du Liban, durement touché suite à la catastrophe du 4 Août 2020. Le vin sera livrable en Mars 2021.



N’hésitez pas à passer votre commande en cliquant sur ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-amis-du-liban-toulouse/evenements/racines-2

Contact : : https://www.amisduliban-toulouse.org/

email : [email protected]