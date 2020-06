Après une grève générale de plusieurs semaines qui avait suivi l’arrestation de plusieurs dizaines d’entre eux dont le Président – Mahmoud Mourad – et le vice-Président – Elie Srour – du syndicat des agents de changes, tous 2 poursuivis pour manipulation du cours de la Livre Libanaise, les bureaux de change ont réouvert leurs guichets ce mercredi 3 juin.

Le syndicat des agents de changes a ainsi indiqué que la parité à l’achat est de 3 950 LL/USD au minimum et à la vente de 4 000 LL/USD au maximum ce mardi.

Pour l’heure, la parité au marché noir semble s’aligner sur ces taux.

Cette information intervient alors qu’il y a, à peine 2 mois, les agents de changes avaient accepté de mettre en place un taux de parité dit du marché, via une plateforme électronique, de 3200 LL/USD en coordination avec les banques libanaises et la Banque du Liban.

Cependant, les agents de change estimaient difficile le maintien d’une telle parité en raison du marché noir dans lequel, le dollar s’échangeait à des taux plus importants qui ont même atteint 4300 LL/USD, il y a 2 semaines.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.