Cet article a été repris d’un précédent du même auteur (publié sur www.libnanews.com). Il lie les recherches effectuées sur le cadre économique de la recherche, ayant discuté des divers indicateurs, et pouve le besoin essentiel d’une etude mixte suivant le cadre méthodologique de la recherche de base.

La santé mentale, étant une question très importante, a été examinée pendant la période du confinement de la pandémie du Covid 19. Ceci, par la réaction de nombreuses entreprises, employés ou tout autre salarié, qui ont traité cela de manières très différentes. Cette question a d’ailleurs éveillé le besoin de lancer un sondage sur la question (voir la Fig. 1 ci-dessous).

Figure 1 : Statistiques de demande de structures de santé mentale.

L’explication de la Figure 1 reprend celle du précédent article (publié sur www.libnanews.com). Donc, il s’avère qu’a la question « si un site web (ou un portail) traitant sur la santé mentale serait mis en ligne, proposant des sessions d’entrainement et/ou d’encadrement sur la question, seriez-vous intéressés de rejoindre leur communauté ou de vous inscrire comme membre », 96% des répondants avaient répondu présent. et, a la question « Seriez-vous potentiellement intéressé de rejoindre leur communauté via leurs réseaux sociaux, si leur portail mettrait cette option à votre disposition ? Cela afin, de rencontrer nos entraineurs, nos mentors, nos bénévoles, conseillers ou assistants? », également 96% des intervenants avaient répondu présents.

Or, à la question « Si le service en ligne d’assistance à la santé mentale répondrait à vs besoins seriez-vous prêts à partager votre expérience avec vos amis? », 95% de nos intervenants nous ont dit qu’ils étaient disposés à le faire.

Ceci prouve le réel besoin de trouver des solutions immédiates aux problèmes liés directement à la détérioration de la santé mentale de la masse salariale, au Liban, indiqué par la nette augmentation de cas potentiels d’anxiété et de dépression lié à la fois à la crise financière dont traverse le pays depuis Juillet 2019 (comme indiqué par les résultats sondage de la Fig. 2). Quand les conditions avaient détérioré et que le peuple s’était soulevé contre le régime politique corrompu, composé d’oligarques mafieux, en Octobre 2019, trois ans après toujours au même point : Les mafieux sont toujours la et le style de vie c’est empirée avec une nette dévaluation de la livre LL face au dollar, le pain etant actuellement a 20,000 ou 25,000 LL (le taux actuel de parité se lève a ca. 40,000LL au dollart US).

Au moment de la Saoura, et du 1er confinement Covid la parité de la Livre LL s’échelonnait entre 2000 LL et 5000LL (période ou le 1er article fut publié sur www.libnanews.com). La saoura a été promulguée par la la decision gouvernementale de la fameuse taxe de WhatsApp, et la ?? Le pain depasse les 20,000 LL et les gens semblent etre ravis, mais le sont ils vraiment ??

Selon cette statistique présentée dans le cadre de la précédente recherche du même auteur (publié sur www.libnanews.com) décrivant les diverses causes d’anxiété et de dépression, il y’aurait un lien entre la crise financière et la détérioration de la santé mentale de la force ouvrière subissant la crise de plein fouet. Il a indiqué, qu’en relation aux conditions de vie déplorables causés par la corruption et la mauvaise gestion de l’état (avec l’absence de réformes, de politiques budgétaire set monétaires), les cas de dépression et d’anxiété auraient augmenté, et d’autres études indiquent cela aussi. Et pire encore, le large nombre d’émigrés ne cessant de criotre , car ceux qui peuvent voyager et ont quitté, l’ont fait. Cela étant lié au Liban, entres autres à la chute de la livre libanaise par rapport au dollar, et au taux de chômage. Et au monde entier par la crise de la Covid 19. En conséquence, les statistiques sont sans appel.

Figure 2 : Statistiques d’une recherche parallèle sur les problèmes de licenciements massifs ou autres problèmes duc aux mauvaises gestions de GRH causant les problèmes de santé mentale.

Étant donné que 54.54% des intervenants, de l’étude scientifique présentée dans le cadre de la précédente recherche du même auteur (publié sur www.libnanews.com), disent de pas être d’accords avec la clause que « Au cas où la situation économique actuelle aurait provoqué de l’anxiété et dépression chez les employés de votre entreprise, ses RH le ministère a des mesures concrètes pour les aider à mieux faire face avec ça ». Or, que 27.27 % des intervenants n’ont aucune opinion, et que seul 18.18% des réponses collectées sont d’accords.

Il est clair qu’il y a urgence. Surtout que selon les statistiques officielles les taux de suicide auraient augmenté entre le 17 Octobre 2019 (date du début de la révolte populaire contre notre régime corrompu) et maintenant, suivant les données collectées du besoin s’avoir, et de toute urgence une structure de soutien pour la santé mentale et le bien-être. Cela empirera davantage et il n’y a plus d’excuse tolérable car le plus qu’on attend le pire cela ira.

