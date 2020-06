Le projet Safir, porté par l’Institut français, cofinancé par l’Union européenne et dont la mise en œuvre repose sur un consortium composé de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), l’agence française de développement médias CFI, des incubateurs tunisien et libanais Lab’ess et Pitchworthy, et du réseau d’ONG Arab NGO Network for Development (ANND), vise à créer un environnement propice à l’engagement citoyen de la jeune génération qui aspire à un nouveau modèle de société et de gouvernance plus inclusif, plus juste et plus durable.

Ce projet, qui s’étend de 2020 à 2024, se déploie dans 9 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (Liban, Jordanie, Syrie, Égypte, Palestine, Libye, Algérie, Maroc et Tunisie). Lancé en mars 2020, il repose sur 3 piliers : le soutien à plus de 1 000 jeunes porteurs de projets à impact social, culturel ou environnemental ; la structuration et le développement d’un réseau régional d’acteurs de l’accompagnement ; la création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Avant le lancement d’un appel à candidatures à destination de jeunes porteurs de projets et d’universités au mois de septembre, Safir a entamé le 19 mai le processus de sélection des incubateurs et des organisations de la société civile. Ces derniers auront pour mission d’accompagner vers l’excellence, pendant les 4 prochaines années, 1 000 jeunes acteurs du changement dans la région.

Au terme de cette première étape, prévue à la fin du mois de juin, l’Institut français et les incubateurs tunisien et libanais Lab’ess et Pitchworthy aideront 8 incubateurs locaux à consolider et uniformiser leurs méthodologies d’accompagnement de projets.

L’Institut français et l’Arab NGO Network for Development proposeront parallèlement à 21 organisations de la société civile un programme de renforcement de leurs techniques de formation au plaidoyer. Les structures retenues intégreront enfin un réseau d’acteurs régionaux et internationaux afin d’œuvrer à la mise en place d’une dynamique régionale d’engagement citoyen durable.

Les appels à candidatures sont ouverts jusqu’au 26 juin sur le site www.safir-eu.com.