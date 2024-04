Six Libanais dans la liste de plus grandes fortunes mondiales

Publicité



L’édition 2024 de la liste des milliardaires mondiaux de Forbes marque une année record pour les grandes fortunes malgré une période marquée par les conflits géopolitiques, l’instabilité politique et l’inflation persistante. Le nombre de milliardaires a atteint des sommets inédits, avec 2 781 individus, soit 141 de plus que l’année précédente et 26 de plus que le précédent record établi en 2021. Ensemble, ils cumulent une richesse de 14,2 trillions de dollars, en hausse de 2 trillions par rapport à 2023, avec deux tiers d’entre eux plus riches que l’année dernière, tandis que seulement un quart sont moins nantis.

Les gains les plus significatifs ont été réalisés par les 20 premières fortunes, qui ont ajouté 700 milliards de dollars à leur richesse collective depuis 2023. Les États-Unis se distinguent avec un nombre record de 813 milliardaires valant collectivement 5,7 trillions de dollars. La Chine, incluant Hong Kong, maintient sa deuxième place avec 473 individus d’une richesse totale de 1,7 trillion de dollars, malgré une consommation atone et l’éclatement d’une bulle immobilière ayant érodé quelque 300 milliards de dollars de leur fortune collective. L’Inde suit en troisième position avec 200 milliardaires.

Pour établir ces évaluations, Forbes s’est basé sur les cours des actions et les taux de change en vigueur au 8 mars 2024.

La liste comprend également six Libanais, parmi lesquels Najib Mikati, avec une fortune évaluée à 2,8 milliards de dollars et un rang global de 1187. Taha Mikati partage le même rang et la même fortune. Bahaa Hariri, avec une fortune de 2,1 milliards de dollars, occupe la 1545e place. Ils sont suivis par Robert Mouawad, Ayman Hariri et Fahed Hariri, dont les fortunes et les rangs globaux sont respectivement de 1,5 milliard (2046e), 1,4 milliard (2152e) et 1,2 milliard de dollars (2410e).