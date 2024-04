Les dernières 24 heures ont marqué une escalade significative de la violence à la frontière sud du Liban, signalant une détérioration alarmante de la sécurité dans la région. Selon des rapports de l’Agence nationale d’information à Marjayoun, une série d’attaques aériennes et d’artilleries ont frappé plusieurs localités, entraînant des pertes humaines et matérielles considérables.

Attaque sur le Centre du Mouvement Amal

Hier, un raid aérien a visé le centre du mouvement Amal dans le secteur de Marjayoun, faisant trois victimes, entre morts et blessés. Les blessés ont été promptement transportés à l’hôpital d’État de Marjayoun pour recevoir les soins nécessaires. La défense civile, la Croix-Rouge, ainsi que l’autorité sanitaire locale, ont été rapidement mobilisées pour porter secours aux victimes et gérer les conséquences du raid. Les dégâts matériels infligés par cette attaque sur les infrastructures civiles environnantes, incluant des habitations et des commerces, sont considérables.

Escalade Nocturne et Réponses Militaires

Le représentant de la National Media Agency, identifié comme Qassim Safa, rapporte que le front sud a été particulièrement agité hier soir, suite à des incursions et des bombardements sur Marjayoun, Mays Al-Jabal, entraînant des pertes dans les rangs du mouvement Amal et du Hezbollah. L’aggravation des hostilités a vu l’emploi d’artillerie lourde sur les périphéries d’Al-Bustan, Dahira, et d’autres localités, plongeant la région dans un état de paralysie.

La situation n’a fait qu’empirer avec la poursuite des survols par des avions de reconnaissance ennemis et le largage de bombes éclairantes tout au long de la nuit sur les villages frontaliers, exacerbant la tension dans les secteurs occidental et moyen.

Attaques du Matin et Bombardements Continus

Ce matin, l’escalade a continué avec des tirs de mitrailleuse lourde en direction des périphéries des villes de Ramiya, augmentant la frayeur et l’insécurité parmi les résidents. Les positions avancées près de la ville d’Ayta al-Shaab ont été spécifiquement ciblées, démontrant une stratégie d’intimidation et de domination.

La nuit dernière a été particulièrement éprouvante pour les habitants du district de Marjayoun, confrontés à des attaques israéliennes sans précédent contre leurs villes et villages. Le secteur sud de la ville de Khayam a été soumis à des bombardements d’artillerie et de phosphore à l’aube, tandis que la colline de Marjayoun et la plaine environnante ont également été victimes de ces assauts dévastateurs.