Le ministre libanais des Affaires étrangères par intérim, Abdallah Bouhabib, a accueilli son homologue autrichien, Alexander Schallenberg, dans un contexte où les appels à la retenue se font de plus en plus pressants.

Alexander Schallenberg, dans une déclaration empreinte d’urgence, a exhorté Israël et le Hezbollah à mettre un terme à l’escalade du conflit qui menace la frontière. Il a souligné combien le Moyen-Orient, déjà profondément marqué par des décennies de conflits et de souffrances, n’avait pas besoin d’une nouvelle escalade de violence.

Cette période récente a été témoin d’une intensification notable des actions militaires. Les frappes israéliennes, s’étendant bien au-delà des frontières habituelles, ont non seulement visé des positions stratégiques mais ont aussi causé la mort de plusieurs commandants du Hezbollah et augmenté le bilan des victimes civiles.

Face à cette escalade, les efforts internationaux pour prévenir un conflit majeur s’intensifient. La France, les États-Unis et le Qatar ont joué des rôles actifs, chacun à sa manière, pour tenter de stabiliser la situation.

La France, avec ses liens historiques étroits avec le Liban, a multiplié les initiatives diplomatiques pour encourager le dialogue entre les différentes parties et appeler à une désescalade rapide. Les autorités françaises ont souligné l’importance de préserver la souveraineté du Liban et de protéger les populations civiles, en mettant en place des mécanismes de dialogue et de négociation.

Les États-Unis, de leur côté, ont exprimé leur préoccupation quant à la situation sécuritaire et ont engagé des discussions avec leurs partenaires régionaux pour limiter les risques d’escalade. Washington a également mis en garde contre les conséquences d’une nouvelle guerre dans la région, tout en soulignant la nécessité de répondre aux provocations avec retenue.

Le Qatar, reconnu pour son rôle de médiateur dans divers conflits régionaux, a offert ses bons offices pour faciliter une désescalade. Le Qatar a entamé des pourparlers avec les différentes parties impliquées, proposant sa capitale comme lieu de dialogue pour éviter une confrontation directe.