L’article de Martin Indyk explore la renaissance inattendue de la solution à deux États (Israël et Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité) à la suite d’une guerre dévastatrice déclenchée par une attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre. Malgré des décennies de diplomatie infructueuse menée par les États-Unis et la perception que ce rêve était mort, la réaffirmation de cette solution par le président Joe Biden et des leaders à travers le monde suggère un renouveau de l’espoir pour une paix durable.

L’article détaille les obstacles historiques à la solution à deux États, notamment le manque de leadership, de confiance et d’intérêt de part et d’autre, exacerbés par des décennies d’échecs diplomatiques. La récente guerre a encore compliqué le chemin vers la paix, augmentant la colère et la peur entre Israéliens et Palestiniens, mais a aussi créé une dynamique internationale poussant vers un processus crédible qui pourrait mener à un accord.

Indyk souligne que la seule alternative à la solution à deux États – la gestion du conflit, l’annexion israélienne, la destruction d’Israël par Hamas, ou un État binational mettant fin au statut juif d’Israël – ne résoudrait pas le conflit sans causer de plus grandes calamités. Il explique que la résolution du conflit par une solution à deux États est désormais la seule option viable restante.

Le chemin vers la paix nécessitera un engagement politique significatif, notamment de la part de Biden, pour influencer un allié israélien réticent, un partenaire palestinien inefficace, et une communauté internationale impatiente. L’article appelle à l’adoption d’une approche incrémentielle, avec l’objectif ultime de la solution à deux États enchâssée dès maintenant dans une résolution parrainée par les États-Unis au Conseil de Sécurité de l’ONU.