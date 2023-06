Le Pop up Show ‘THE ART OF SLOW’ se tiendra du 16 au 25 juin de 12h à 20h au ARTHAUS, Gemmayze, Beyrouth.

La ‘Slow life’ est un état d’esprit dans lequel le style de vie est plus détendu, prenant du recul de la vie chaotique d’aujourd’hui comme dans celle de la ville tumultueuse de Beyrouth pour adopter une vie quotidienne plus simple, un rythme plus lent savourant chaque instant.

Le Pop up Show présentera la collection thématique préparée par la 4ème sélection d’Artistes et Artisanes autour du thème de ‘L’Art du Slow’. Le Programme de la Saison 4 regroupe 12 artistes et artisanes émergentes et confirmées en plus de l’Invitée du Salon : l’Artiste Mona Trad Dabaji qui présentera une sélection de ses œuvres d’art.

L’exposition présentera également les sculptures inédites de feu Gulene Torossian Der Boghossian qui seront révélées et exposées

avec les peintures de sa fille. Quelques artistes de la sous-initiative Artists of Beirut Boutique participeront également avec des ‘Signature pieces’ a édition limitée.



La collection éclectique du Pop up show présentera plus de 60 œuvres d’art composées de diverses techniques artistiques : peinture, sculpture, techniques mixtes, collage, art numérique, céramique et béton.



Le Salon proposera également des animations culturelles et artistiques :

– Un atelier de dessin avec l’invitée de l’exposition l’artiste Mona Trad Dabaji le lundi 19 juin de

11h00 à 12h30.

– Une conversation thématique avec les Artistes autour du thème “La Slow Life sous le soleil de

Beyrouth” » animée par l’auteur, éditrice et journaliste Tania Mehanna le mercredi 21 juin à

11h00 et retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

– Une Séance de Relaxation présentée par l’Artiste & Professeur de Yoga Monique Chebli le

vendredi 23 juin de 11h à 12h.



Enfin et conformément à la mission de Artists of Beirut, l’évènement apportera son soutien à la restauration de Beyrouth avec une partie des bénéfices qui sera donnée cette saison à l’ONG « BEIRUT HERITAGE INITIATIVE ».

Les Artistes & Artisanes de la Saison 4 participant au salon sont :

MAHASSEN AJAM, MONIQUE CHEBLI, MARAL DER BOGHOSSIAN, MYÇAL EL KHOURI, DANA HALWANI, MONA HAWA, ROBERTA KHOURI, ELISE MARAJEL, JOY NAJM, LIANE MATHES RABBATH, SARAH SABA, JANINE WEBER-ELMEOUCHY.

En plus de l’invité Mona Trad Dabaji et des Sculptures inédites de feu GULENE TOROSSIAN

DER BOGHOSSIAN.

Les Artistes de la sous-initiative AOB Boutique participant au Salon sont: PAULETTE EID, KARIN HANTES, NEVINE MATTAR, NICOLE MEZHER et MICHELE ZEHIL.



L’initiative “Artists of Beirut” a été lancée par Carole Ayoub & Yara Jahchan en Septembre 2020.



‘Artists of Beirut’ est une initiative et un concept socialement responsables visant à développer l’économie créative du Liban en promouvant et en développant les talents créatifs des femmes artistes et artisanes libanaises tout en soutenant la restauration et la préservation du patrimoine culturel de la ville de Beyrouth.

Contact Media: Carole Ayoub (03-777188)