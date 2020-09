2 minutes à lire

La mobilisation continue ! 57 familles libanaises ont été approvisionnées en denrées alimentaires contenues dans 57 foodboxes composées et livrées par l’association Vivre en Paix et ses bénévoles à Kesserwen et Koura.

Cet acte de générosité est la conclusion de la première phase de la collecte de dons du Club Culturel de la Jeunesse Franco-Libanaise (CCJFL), de Joanna Saba Coaching et de Vivre en Paix. En France, la mobilisation se poursuit pour la 2ème phase et les 3 organismes sont sereins : l’élan de générosité de la diaspora lors de la première phase fut sans équivalent. La situation du Liban et les chiffres qui deviennent de plus en plus alarmants prouvent bien que la communauté franco-libanaise est consciente des enjeux.

Comme en phase 1, les photos des boxes assemblées avant distribution seront publiées sur les pages Facebook et Instagram du CCJFL (@ccjfl_961), de Joanna Saba Coaching (@joanna_saba_coaching) et de Vivre en Paix (@vivreenpaixorg), qui ne manqueront pas de vous communiquer les chiffres et les bilans de campagne comme lors de la première phase.

La campagne s’étend jusqu’au 21 septembre 2020 et dépend de vous : tous ensembles, continuons d’assurer la sécurité alimentaire des familles dans le besoin.

Lien de la collecte : https://www.just-help.org/c/vivreenpaix

Nous tenons à remercier chaleureusement chacun des donateurs pour sa générosité, chacun des bénévoles pour sa motivation ainsi que les municipalités des différent(e)s villages/villes de Koura et Kesserwen dans lesquel(le)s se sont faites nos premières distributions pour leur soutien encourageant.

Joanna Saba Defolie, Joanna Saba Coaching

Antoine Saroufime, Club Culturel de la Jeunesse Franco-Libanaise

Fadi Khalil, Vivre en Paix